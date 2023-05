Il matrimonio di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni nella stessa chiesa scelta da Totti e Ilary Blasi Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sposeranno il 20 giugno nella basilica di Santa Maria in Ara Coeli, la stessa che scelsero Francesco Totti e Ilary Blasi per il loro matrimonio nel 2005. Il ricevimento si terrà invece a Villa Miani.

A cura di Stefania Rocco

Svelata la chiesa che ospiterà le nozze di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. La celebre infliuencer e il calciatore della Lazio pronunceranno il sì il 20 giugno prossimo nella basilica di Santa Maria in Ara Coeli, la stessa che ospitò le nozze di Francesco Totti e Ilary Blasi nel 2005. A svelarlo è “The Pipol” che ha diffuso l’invito delle nozze fatto recapitare a coloro che presenzieranno all’evento. Al matrimonio, dunque, manca esattamente un mese.

I dettagli del matrimonio di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni

Chiara e Mattia si sposeranno alle ore 16.30 di martedì 20 giugno. A lanciare un primo indizio a proposito della basilica, poi effettivamente scelta per le nozze, era stata Chiara che il 30 novembre del 2022 si era fatta scattare una foto proprio all’interno della basilica. “Special day”, aveva scritto nella didascalia dello scatto. Una descrizione cui era seguito un cuore bianco, a dimostrazione del fatto che l’influencer stesse facendo riferimento proprio alle nozze. Dopo la cerimonia religiosa in chiesa, Nasti, Zaccagni e i loro invitati si sposteranno a Villa Miani, suggestiva location che gode di una posizione rialzata su Roma e di una suggestiva vista sulla cupola di San Pietro.

Gli invitati alle nozze di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni

La lista di invitati all’evento include centinaia di persone, inclusi vip e calciatori. Ci saranno certamente Ciro Immobile e la moglie Jessica Melena che, oltre a essere grandi amici degli sposi, sono stati padrino e madrina del piccolo Thiago, primogenito della coppia nato qualche mese fa. Se le condizioni meteorologiche dovessero permetterlo, la cerimonia si svolgerà all’aperto. L’influencer ha mantenuto il più stretto riserbo a proposito dell’abito scelto per le nozze ma, secondo le ultime indiscrezioni, è probabile che Chiara ne indosserà più di uno. Il primo, più ampio e romantico, per la cerimonia in chiesa. Il secondo, più sexy e con un taglio a sirena, per il ricevimento che seguirà la cerimonia religiosa. Entrambi saranno bianchi. “Sarai la sposa più bella del mondo”, aveva scritto Mattia a Chiara commentando una foto pubblicata dalla futura moglie su Instagram.