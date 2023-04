Chiara Nasti svela la data delle nozze con Mattia Zaccagni, l’indizio pubblicato sui social Chiara Nasti ha rivelato la data delle sue nozze con Mattia Zaccagni, pubblicando un indizio inequivocabile su Instagram. Si tratterebbe del mese di giugno, e intanto rivolge una bellissima dedica al papà del suo bambino.

A cura di Ilaria Costabile

Chiara Nasti ha pubblicato tra le sue storie su Instagram quella che sembrerebbe essere la data delle future nozze con Mattia Zaccagni. L'influencer e il calciatore, infatti, dovrebbero coronare il loro sogno d'amore nel mese di giugno. I preparativi sono già stati avviati mesi e mesi fa, location e chiesa, ovviamente sono già stati decisi e non c'è altro da fare che aspettare il fatidico giorno. Intanto la 25enne ha rivolto una bellissima dedica al suo compagno, nonché papà del suo bambino, il piccolo Thiago.

La data del matrimonio

La data in cui i due dovrebbero pronunciare il fatidico "sì" stando alle storie pubblicate su Instagram, dovrebbe essere quella del 20 giugno, come appare scritto su un cuore bianco che copre le immagini di una location, piuttosto elegante. Si intravede, quindi, qualche dettaglio che incuriosisce ancora di più i fan, ansiosi di sapere qualcosa in più sulle nozze. Già mesi addietro, Chiara Nasti aveva rivelato qualcosa in merito alla cerimonia, pubblicando alcuni scatti di una giornata trascorsa a Roma, lo scorso dicembre, quando tra le sue storie Instagram comparve anche il profilo della Basilica di Santa Maria in Aracoeli, chiesa in cui convolarono a nozze anche Francesco Totti e Ilary Blasi. Sarà proprio lì che, con molta probabilità, i due si giureranno amore eterno.

La dedica di Chiara Nasti a Mattia Zaccagni

In attesa di scambiarsi le rispettive promesse d'amore, però, Chiara Nasti non esita a rivolgere una dedica alla sua dolce metà, ringraziandolo per il suo modo di essere e per l'amore che, ogni giorno, le dimostra: