Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sposi nel 2023, l’indizio sul luogo caro a Totti e Ilary Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sposeranno il prossimo anno, come annunciato lo scorso agosto dalla coppia che nel frattempo ha visto arrivare il piccolo Thiago. L’influencer, però, pubblica su Instagram una foto che non è passata inosservata e svelerebbe un dettaglio sulle future nozze.

A cura di Ilaria Costabile

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni da quando sono diventati genitori sono più uniti che mai. I due hanno in programma di sposarsi il prossimo anno, dopo la romantica proposta fatta dal calciatore lo scorso agosto e sebbene sia presto per parlare nel dettaglio della cerimonia, pare che l'influencer abbia già svelato qualche indizio sul suo profilo Instagram o, almeno, i fan più attenti hanno interpretato in questo modo alcune foto pubblicate nella giornata di mercoledì 30 novembre.

L'indizio sulle future nozze

Si tratta di uno scatto che ritrae una chiesa, a Roma, che Nasti pubblica con un bel cuore in evidenza, un segnale abbastanza evidente di un qualcosa che ha a che fare con l'amore, infatti l'influencer pubblicando un post scrive anche "Special day". A questo si aggiunge che il luogo non è certo casuale, si tratta della Basilica di Santa Maria in Aracoeli a Roma, dove 17 anni fa convolarono a nozze Francesco Totti e Ilary Blasi, la coppia più famosa del calcio italiano prima che la loro storia si concludesse in un divorzio che si prospetta nient'affatto pacifico. Insomma, potrebbe essere una casualità, ma non è escluso che la coppia Zaccagni – Nasti stia valutando l'idea di coronare il loro sogno d'amore in una delle chiese più famose della Capitale e che, a livello mediatico, ha anche un altro significato.

I commenti degli haters dopo la nascita di Thiago

Lo scorso 16 novembre Chiara Nasti è diventata mamma del piccolo Thiago. Poco dopo il parto l'influencer ha pubblicato alcuni scatti tenerissimi del neonato, tra cui anche uno in cui il neopapà lo tiene tra le braccia, corredato dalla frase "Benvenuto amore di mamma e papà". Anche in un momento così delicato, però, non sono mancate polemiche e infatti sono arrivati commenti di alcuni haters che ironizzavano sul flirt avuto dalla Nasti con Zaniolo, appena un anno prima, e alcuni ipotizzavano anche che il padre del bambino potesse non essere il giocatore della Lazio. La madre di quest'ultimo è quindi intervenuta, particolarmente adirata per gli attacchi a suo figlio.