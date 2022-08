Zaccagni e Nasti si sposano, l’influencer: “Non vedo l’ora di essere tua moglie” Il calciatore della Lazio ha proposto alla compagna, da cui aspetta già un figlio, di sposarlo. Risposta immediata dell’influencer, con il video pubblicato sui social.

A cura di Andrea Parrella

Dopo l'annuncio dell'attesa di un figlio, Mattia Zaccagni e l'influencer Chiara Nasti si sposeranno. I due, che aspettano il primo figlio come svelato nel corso di una cerimonia allo stadio Olimpico in cui hanno annunciato il sesso maschile del bambino, convoleranno a nozze nei prossimi mesi. Zaccagni ha infatti chiesto alla compagna di sposarlo, durante una cena al lume di candela in una location da favola, davanti al mare.

La proposta di matrimonio di Zaccagni

La notizia della proposta di matrimonio di Zaccagni è arrivata attraverso la pubblicazione di un video sulla pagina Instagram dell'influencer, dove i due vengono ripresi un attimo prima che il calciatore della Lazio si inginocchi per dare l'anello alla compagna e chiederle di sposarlo. Proposta alla quale riceve un sì pressoché immediato, "non vedo l'ora di essere tua moglie" recita la didascalia. Poi il bacio che sancisce l'unione. Non ci sono ancora dettagli, al momento, sulla data del matrimonio e non è chiaro se avverrà prima o dopo la nascita del figlio della coppia.

La coppia aspetta un figlio

Nei mesi scorsi si era discusso molto della festa (il gender reveal party) con cui i due avevano scoperto il sesso del bambino, un annuncio a sorpresa anche per loro, avvenuto allo stadio Olimpico, direttamente con un calcio verso la porta e poi i palloncini blu a svelare che si trattasse di un maschio.

Il caso Zaniolo

Manco a dirlo, la coppia è stata al centro del gossip in questi ultimi mesi anche per l'incrocio con la vicenda Zaniolo, ex compagno di Chiara Nasti prima della conoscenza con Mattia Zaccagni. Un triangolo che, tra rivalità calcistica cittadina e sentimentale ha alimentato una grande rivalità tra i due calciatori, entrambi parte del gruppo della Nazionale di Roberto Mancini. Proprio nelle ore successive alla vittoria della Roma in Conference League si era sviluppata una polemica per alcuni cori dei tifosi giallorossi offensivi nei confronti dello stesso Zaccagni e della sua compagna. La cosa pareva aver generato una certa freddezza tra i due, in quegli stessi giorni in ritiro in nazionale insieme, prima che ci fosse un chiarimento.