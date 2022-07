Chiara Nasti incinta criticata per la foto in bikini: “Hai preso troppi chili”, la replica piccata Chiara Nasti ha pubblicato su Instagram una foto in bikini, che mostra come è cresciuto il pancione. L’influencer, infatti, aspetta un figlio dal compagno Mattia Zaccagni. Le critiche non si sono fatte attendere, Nasti ha replicato piccata.

A cura di Daniela Seclì

Chiara Nasti è incinta, aspetta il primogenito dal compagno Mattia Zaccagni, calciatore della Lazio. In queste ore, ha condiviso tre scatti in bikini, che mostrano come sia cresciuto il pancione. L'influencer è alla ventiduesima settimana. Accanto ai complimenti, nei commenti sono apparse anche delle critiche, tanto da costringere Nasti a filtrare le repliche al post.

Le critiche dopo la foto del pancione e la replica di Chiara Nasti

Chiara Nasti ha pubblicato tre foto che la ritraggono in bikini, accompagnate dalla didascalia: "Kg in più che amo". Tra i commenti anche alcune critiche, come quella di una donna che ha scritto: "Considerando che sei ancora al quinto mese, di conseguenza il bambino è poco più di 700 grammi, hai preso abbastanza peso! Cosa è successo? Mancano ancora 20 settimane". All'osservazione, Chiara Nasti ha risposto piccata: "La cosa vergognosa è che siete tutte mamme con commenti senza un senso, dove dovreste essere abbastanza appagate avendo i vostri gioiellini, ma l'unica cosa che trasmettete e che arriva a me è la vostra infelicità. Complimenti, vi fate il fegato amaro da sole". E ha continuato:

"Una vergogna leggere ancora queste cose…da mamme/donne e persone adulte. Per favore smettetela, vi fa male davvero, nessuno vi toglie niente. Rendetevi conto che è odio a caso, più che per me, per voi stesse. Non è bello vedere donne che "partoriscono" questi pensieri. Provate a essere delle brave e belle persone, senza odio represso dentro".

Chiara Nasti e la frase infelice sulle donne che ingrassano in gravidanza

I vergognosi commenti sul peso di Chiara Nasti, sembrano essere frutto di una polemica scoppiata lo scorso mese, quando parlando – appunto – dei chili presi in gravidanza, l'influencer disse di aver preso ancora solo 100 grammi. A chi l'accusava di mentire, rispose:

“Siete voi problematiche a pensare che uno dica di non aver preso peso per vantarsi. Soltanto perché le stesse si svaccano…io anche se prendo 20kg per la mia gravidanza non ho problemi, dopo li toglierei subito”.

Una frase infelice anche da parte di Nasti, che alcune utenti sembra non le abbiano ancora perdonato.