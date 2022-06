Chiara Nasti: “Nessun chilo preso in gravidanza, le donne che si svaccano non ci credono” Chiara Nasti ci ricasca e replica con eccessiva durezza a un commento pubblicato sul suo profilo. “Chili in gravidanza? Lo pensano le donne che si svaccano”, ha scritto l’influencer.

A cura di Stefania Rocco

Ennesimo scivolone per Chiara Nasti, influencer tra le più note su Instagram. Incinta del compagno Mattia Zaccagni, Chiara ha postato solo poche ore fa una foto in cui compare in costume. È uno scatto che evidenzia una forma fisica perfetta che la donna esibisce con orgoglio. Tra i commenti pubblicati sotto la foto, un'utente lascia intendere di non avere creduto al fatto che l’influencer non abbia preso alcun chilo in gravidanza, un’affermazione cui la giovane ha replicato senza curarsi di risultare offensiva.

Chiara Nasti: “Potrei prendere anche 20 chili, li toglierei subito”

“Lei non ha preso chili. Certo, certo”, è il testo del commento cui Chiara ha risposto, “Cosa ci sarà di male a dire di avere preso chili per una cosa così bella?”. “Nessuno”, replica l’influencer, “Siete voi problematiche a pensare che uno lo faccia per vantarsi. Soltanto perché le stesse si svaccano.. io anche se prendo 20kg per la mia gravidanza non ho problemi, dopo li toglierei subito”. Parole forti che sono valse alla giovane un’ondata di proteste.

Chiara Nasti e i chili in gravidanza: “Ho preso solo 100 grammi”

La polemica è nata a partire da alcune dichiarazioni di Chiara che aveva fatto sapere di non avere preso peso sebbene sia al quinto mese di gravidanza. “Mangio tutto il giorno. Per fortuna non ho messo ancora 1 chilo ma solo 100 grammi in 5 mesi (non sto scherzando) magari li metterò tutti insieme non so… per ora non ho preso un chilo!”, aveva raccontato l’influencer in una Instagram story, “Nonostante questo, vedo dei cambiamenti nel mio corpo, che sia chiaro. Tutto normale”. Merito anche dell’allenamento dolce cui Nasti si sta dedicando in gravidanza, sebbene con una certa difficoltà: “È diversissimo rispetto a prima. Sento di fare tantissima fatica, infatti faccio molto poco. Cose molto leggere per non andare sotto sforzo”.