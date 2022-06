Chiara Nasti offende Paola Turani dopo le polemiche: “Ti riesce bene leccare il c**o, pagliaccio” Nel post Instagram di Francesca Barra si è scatenato uno scontro social, tutte contro Chiara Nasti per l’ultima dichiarazione riguardo le donne incinte che si “svaccano”. Ma l’influencer napoletana ha replicato soltanto a Paola Turani definendola un “pagliaccio”

A cura di Gaia Martino

Ancora al centro della discussione sui social c'è l'affermazione fatta da Chiara Nasti, l'ennesimo scivolone che questa volta le neo mamme proprio non possono perdonarle. In risposta ad un utente che commentava il suo fisico in gravidanza, perfetto e asciutto, l'influencer napoletana aveva risposto definendo le neo mamme in dolce attesa ingrassate come "svaccate". Un termine che non è andato giù a nessuno ed ha generato polemiche. Dopo Anna Munafò, anche Francesca Barra, giornalista e conduttrice, moglie di Claudio Santamaria, ha deciso di dire la sua. Tra le donne famose nel mondo della tv e del cinema che hanno a loro volta commentato, anche Paola Turani e la diretta interessata, Chiara Nasti.

Francesca Barra contro Chiara Nasti

Francesca Barra ha deciso di dire la sua sull'ennesimo commento – provocatorio – di Chiara Nasti riguardo le neo mamme che si "svaccano". Il volto televisivo si è rivolta alle donne, invitandole a non dar peso a ciò che l'influencer napoletana ha sostenuto: "Meglio svaccate che ignoranti e bulle". Queste le sue parole pubblicate in un post Instagram:

Chiara Nasti considera svaccate le donne che prendono chili? Lei li recupererà tutti subito? E vabbè ! Di cosa ci stupiamo, di cosa ci indigniamo… da chi arriva la critica: da qualcuno a cui tenete? Cosa ce ne frega? Vi considerate svaccate o bellissime e felici? Perché se la ciccia per un figlio (controllata dal medico), ci rende felici e dopo ci metteremo più tempo di lei a perderli, ma che ci frega? Siamo umane! Meglio “svaccata” per la Nasti che ignoranti e bulle per tutto il mondo, no? (se alle sue seguaci piace sentirsi chiamare svaccate, problemi loro e dei loro riferimenti ) Siete bellissime, state donando la vita! Voloutsis il nostro motto.

A queste parole si sono aggiunte quelle di Maria Pia Calzone – "Il tempo Francesca … il tempo è galantuomo. E alcune persone scelgono “professioni e posizioni” che prevedono il ricambio veloce" – Valeria Graci – "Che tenerezza che mi fa questa ragazza … quanta pochezza nei suoi post" – ed anche quelle di Paola Turani. A queste ultime ha replicato anche Chiara Nasti.

Il commento di Paola Turani e la replica dell'influencer napoletana

Anche Paola Turani ha detto la sua tra i commenti del post pubblicato da Francesca Barra. L'influencer divenuta anche lei da poco mamma ha raccontato di stare ancora lavorando per tornare al suo peso forma dopo la gravidanza ma a lei quei kg in più non interessano: "20kg presi in gravidanza facendo sport con uno stile di vita sano! Dopo 8 mesi ne ho ancora 2/3 ma va benissimo così!! Mi sono sentita “svaccata” in gravidanza?! NO. Anzi. Stavo da dio. Però, come dicevi tu cara Francesca Barra , capiamo bene da chi provengono certe uscite e impariamo a dargli il giusto peso… Un abbraccio".

Ne è seguita la replica di Chiara Nasti contro l'influencer ed anche stavolta non ha badato a filtri: l'ha definita un "pagliaccio".

Disse quella che veniva sotto le mie foto 10 anni fa spammandomi le foto di "seguitemi ricambio". Leccare il cu*o alla gente e dire quello che vogliono sentirsi dire ti riesce bene. Che pagliaccio che sei.

"Ma la gravidanza non dovrebbe darti un senso di grazia e pace? Ma perché offendi tutti, che problemi hai?" ha commentato a sua volta Francesca Barra.