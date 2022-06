Chiara Nasti incinta risponde alle critiche: “Bisogna rispettare chi sta vivendo una gravidanza” Dopo giorni di critiche e polemiche Chiara Nasti ha deciso di scrivere un lungo sfogo su Instagram: “Dietro la mia ironia si nasconde una ragazza che non ha paura di dire sempre la verità”.

A cura di Gaia Martino

Sono già diverse settimane ormai che Chiara Nasti è al centro delle polemiche. Prima il gender reveal organizzato allo Stadio Olimpico di Roma, poi la frase rivolta al suo ex Niccolò Zaniolo e adesso il commento sulle donne incinte che si "svaccano". L'influencer napoletana non si è mai trattenuta, ha sempre replicato alle critiche senza curarsi di risultare offensiva. E dopo l'ultimo attacco a Paola Turani, ha deciso di scrivere un lungo sfogo su Instagram: "Dietro la mia ironia si nasconde una ragazza che non ha paura di dire sempre la verità".

Lo sfogo di Chiara Nasti dopo le polemiche

Chiara Nasti ha deciso di scrivere un suo sfogo su Instagram dopo le polemiche e le critiche che l'hanno travolta nelle ultime settimane. "Una volta e per sempre, sono quotidianamente attaccata da persone che cercano consensi, likes e articoli di giornale, fingendo umiltà e cultura. Chi mi segue sa bene che dietro la mia ironia si nasconde una ragazza che non ha paura di dire sempre la verità" scrive, sottolineando quanto a lei non interessi apparire diversamente da ciò che è nella realtà.

Potrei come tante far finta di essere una ragazza perfetta, ma non mi vendo e svendo come una pagliaccia qualunque. Ho una famiglia stupenda, amici e l'amore. Non ho mai cercato compromessi, preso in giro chi mi segue con finte pubblicità, finti sorrisi e mancanza di rispetto. Racconto solo la mia storia.

Ha poi concluso il suo discorso, chiedendo rispetto in questo momento speciale per lei, essendo in dolce attesa.

Spesso vorrei smascherare, mentre loro mi additano, le loro finte intenzioni come il resto delle loro foto mal photoshoppate. Vi voglio bene e so che mi state sempre vicino e non è giusto essere sempre attaccati da chi elemosina like. Bisogna avere rispetto per chi sta vivendo un momento bello come la gravidanza.

La gravidanza di Chiara Nasti

L'esultanza del calciatore Mattia Zaccagni durante Spezia-Lazio lo scorso 30 aprile ha reso ufficiale la notizia che lui e Chiara Nasti presto diventeranno genitori. "Siamo pieni di felicità e non vediamo l’ora di diventare genitori…ti aspettiamo amore della nostra vita. Ti amo papy" ha poi scritto l'influencer su Instagram. Presto diventeranno la mamma e il papà di un maschietto, come rivelato durante il gender reveal allo Stadio Olimpico di Roma.