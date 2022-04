Chiara Nasti è incinta, l’esultanza di Mattia Zaccagni svela la gravidanza: “Ti aspettiamo amore” Chiara Nasti è incinta. Aspetta il primo figlio dal centrocampista della Lazio Mattia Zaccagni. A svelarlo è stato il calciatore, che durante la partita Spezia – Lazio ha esultato con il pollice in bocca e il pallone sotto la maglia.

A cura di Daniela Seclì

Chiara Nasti è incinta. L'influencer ha comunicato la notizia della gravidanza ai fan. A fornirle l'assist, è proprio il caso di dirlo, è stato il suo compagno, il centrocampista e attaccante della Lazio Mattia Zaccagni. Nel corso della partita Spezia – Lazio, finita 3 – 4, Zaccagni ha svelato il dolce segreto di Chiara Nasti, mettendo il pallone sotto la maglia e il pollice in bocca.

Mattia Zaccagni esulta e svela che lui e Chiara Nasti saranno genitori

Al 54′, Provedel con un autogol ha regalato alla Lazio la possibilità di pareggiare con lo Spezia, portando il risultato sul 2 – 2. Prezioso nell'autogol è stato l'intervento di Mattia Zaccagni, che allora ha pensato bene di esultare svelando il segreto di Chiara Nasti. Ha messo il pollice in bocca e ha infilato il pallone sotto la maglia, simulando il pancione. Così, è stata ufficializzata la gravidanza dell'influencer.

Chiara Nasti annuncia che presto sarà mamma

Chiara Nasti, dopo il gesto del suo compagno, ha deciso di ufficializzare a sua volta la notizia del bebè in arrivo. Ha pubblicato su Instagram una foto dell'esultanza di Mattia Zaccagni. Poi, ha accompagnato lo scatto con l'annuncio:

"Siamo pieni di felicità e non vediamo l’ora di diventare genitori…ti aspettiamo amore della nostra vita. Ti amo papy".

Al momento, Chiara ha preferito non svelare troppi dettagli. In una delle Instagram Stories pubblicata in queste ore (vedi foto in alto), il pancino appare ancora appena accennato.

La reazione di Angela Nasti, sorella di Chiara

Angela Nasti non vedeva l'ora di condividere la bella notizia. Così, non appena la sorella Chiara ha ufficializzato la relazione, anche lei sui social ha espresso la sua gioia all'idea di diventare zia: "Sì, finalmente posso dirlo. Divento zia, non vedo l'ora. Chiara e Mattia mi avete reso la persona più felice del mondo".