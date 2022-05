Tommaso Zorzi e il gender reveal di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni: “Enza Sessa e Moreno Vecchiarutti”

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno tenuto il loro gender reveal party allo Stadio Olimpico, attirandosi le critiche di chi ha definito la festa “una cafonata”. Tra coloro che non hanno apprezzato il modo scelto per annunciare di aspettare un maschietto, anche Tommaso Zorzi.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno scelto un modo originale per rivelare il sesso del bebè che aspettano. L'influencer e il calciatore della Lazio hanno deciso di organizzare un party allo Stadio Olimpico per il classico gender reveal. Peccato che la loro iniziativa sia stata aspramente criticata da molti, incluso Tommaso Zorzi.

Tommaso Zorzi è tra coloro che hanno reputato il gender reveal party di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni eccessivo. Il conduttore di Questa è casa mia e Tailor Made – Chi ha la stoffa? ha pubblicato un Tweet nel quale ha paragonato la coppia a Enza Sessa e Moreno Vecchiarutti, personaggi interpretati da Claudia Gerini e Carlo Verdone nel film Grande, grosso e… Verdone. Le sue parole sono state:

Il gender reveal party di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si è tenuto allo Stadio Olimpico. Gli ospiti sono stati accolti da due pupazzi che rappresentavano una bambina e un bambino. Poi, il calciatore della Lazio si è recato sul dischetto e ha tirato un rigore. Così, tra una pioggia di coriandoli blu, i futuri genitori hanno appreso di aspettare un maschietto. Le critiche sono giunte anche all'orecchio di Chiara Nasti, che tuttavia le ha attribuite all'invidia:

"La verità è che voi non avete mai visto una cosa simile. Disprezzare perché non potete avere lo stesso, vi rende così piccoli che neanche potete immaginare. Perché noi non solo abbiamo vissuto un momento super emozionante e speciale (il più bello della nostra vita) ma siamo stati così originali che probabilmente a certa gente non scende giù. Grazie per tutta questa attenzione, sempre. Continuate così".