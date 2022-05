Chiara Nasti ha copiato il gender reveal allo stadio, i calciatori che lo avevano fatto prima di lei Chiara Nasti e Mattia Zaccagni potrebbero avere preso spunto dal party gender reveal organizzato da altri due calciatori per allestire la festa che ha svelato il sesso del bambino che aspettano.

A cura di Stefania Rocco

“La verità è che non avete mai visto una cosa simile”, aveva detto Chiara Nasti dopo la sonora bocciatura ricevuta dal party gender reveal organizzato insieme al compagno Mattia Zaccagni. In realtà, “qualcosa di molto simile” c’era già stato in precedenza ed era arrivato sempre a partire dal mondo del calcio. La scelta dell’influencer e del calciatore della Lazio di affittare lo stadio Olimpico per allestire la festa che avrebbe svelato il sesso del bambino che aspettano è stata criticatissima. Sono numerosi quelli che hanno stroncato l’idea di Chiara e del compagno, definendo il party “una cafonata imbarazzante” (una definizione cui ha risposto la diretta interessata). A difendere la sua scelta è stata la giovane che aveva bollato come “invidiosi” quelli che avevano sottolineato quanto il party faraonico voluto dalla coppia fosse risultato un tantino eccessivo.

Chiara Nasti: “Non avete mai visto nulla di simile”

Quelle sonore stroncature avevano spinto Chiara a replicare attraverso una Instagram stories. “Che cafonata, imbarazzante… La verità è che non avete mai visto una cosa simille”, aveva scritto Chiara attirandosi nuove critiche, “Disprezzare perché non potete avere lo stesso vi rende così piccoli che neanche potete immaginare. Perché noi non solo abbiamo vissuto un momento super emozionante e speciale (il più bello della nostra vita) ma siamo stati così originali che probabilmente a certa gente non scende giù. Grazie per tutta questa attenzione, sempre, continuate così”. In realtà, qualcosa di molto simile al party voluto da Chiara e Zaccagni c’era già stato.

I precedenti con Jimenez e Zinčenko

Sono due i calciatori che avevano avuto la stessa idea portata da Nasti e Zaccagni all’Olimpico per i rispettivi gender reveal. Nel 2020, il calciatore Raul Jimenez e la compagna Daniela Basso avevano organizzato lo stesso party presso il Molineux Stadium. Location simile e stesso tiro in porta seguito dal lancio di coriandoli colorati per il calciatore e la fidanzata.

Lo scorso agosto, invece, lo stesso gender reveal allo stadio era stato organizzato dal calciatore ucraino Oleksandr Zinčenko e dalla moglie Vlada Shcheglova, sebbene in chiave minimalista. I coniugi avevano calcato il prato verde in tuta per poi scoprire il sesso del bambino che stavano aspettando dopo un tiro in porta.