“Una cafonata imbarazzante”, Chiara Nasti risponde alle critiche sulla sorpresa all’Olimpico Chiara Nasti risponde alle critiche ricevute dopo la sorpresa allo Stadio Olimpico fatta con il fidanzato Mattia Zaccagni, organizzata per annunciare il sesso del loro primo figlio: “Disprezzate perché non potete avere lo stesso”

A cura di Gaia Martino

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni ieri sera hanno organizzato il party per annunciare il sesso del loro primo figlio. "It's a boy" è la scritta comparsa sullo schermo dello Stadio Olimpico di Roma dopo il calcio in rete del calciatore. Con un video pubblicato su Instagram l'influencer napoletana ha mostrato l'evento che nelle ultime ore sta facendo molto chiacchierare, soprattutto agli hater della coppia che stanno giudicando la festa con termini forti, come "imbarazzante", "trash", descrivendola come "un degrado mai visto". La Nasti non sembra aver gradito il tenore dei commenti e così attraverso le sue IG story ha replicato a tono.

La risposta di Chiara Nasti alle critiche

Chiara Nasti ha risposto alle critiche ricevute nelle ultime ore da haters che hanno commentato il suo ultimo post su Instagram, il video della festa organizzata ieri sera per annunciare il sesso del suo primo figlio. Tra le sue stories ha scritto:

La verità è che voi non avete mai visto una cosa simile. Disprezzare perché non potete avere lo stesso vi rende così piccoli che neanche potete immaginare. Perché noi non solo abbiamo vissuto un momento super emozionante e speciale (il più bello della nostra vita) ma siamo stati così originali che probabilmente a certa gente non scende giù. Grazie per tutta questa attenzione, sempre. Continuate così.

"Non gli piaci ma trovano ancora il tempo per guardare tutto quello che fai" ha scritto in inglese, in un'altra storia.