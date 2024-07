video suggerito

Ladri in casa di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, rubati gioielli di valore: “Pezzi di me*da” Chiara Nasti con una IG story annuncia di essere stata ancora una volta derubata in casa. Lei e Mattia Zaccagni erano fuori quando i ladri hanno fatto irruzione nella loro abitazione romana. La foto condivisa mostra i portagioielli vuoti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni di nuovo vittime dei ladri in casa. L'influencer napoletana pochi minuti fa ha aggiornato il suo profilo Instagram mostrando il furto di grosso valore che hanno subito nella loro casa a Roma, in zona Camilluccia. I ladri, stando alla foto pubblicata dalla Nasti, avrebbero rubato gioielli. Episodio analogo è capitato alla coppia lo scorso novembre.

Lo sfogo di Chiara Nasti dopo il furto in casa

"Prima che lo scrivano i giornali. Questa è l'Italia, pezzi di me*da". Con queste parole Chiara Nasti ha denunciato il furto in casa sua, a Roma, che sarebbe avvenuto nelle ultime ore. A corredo del testo, l'immagine dei portagioielli di valore completamente vuoti.

Episodio analogo è capitato alla coppia lo scorso novembre. I ladri hanno rubato circa 80 mila euro tra borse, carte di credito e gioielli: conoscevano bene i movimenti di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni quando sono entrati nella loro abitazione.

Chiara Nasti vicina al parto: presto nascerà il secondo figlio con Zaccagni

Chiara Nasti sarebbe agli sgoccioli della sua gravidanza. L'influencer, dopo Thiago, presto darà alla luce una femminuccia che chiamerà Dea. Dopo il matrimonio con Mattia Zaccagni nel 2023, la coppia ha deciso di allargare la famiglia per coronare ancora una volta il loro amore. "Sei un uomo, un papà e marito esemplare. E ora che abbiamo trovato ancor di più un equilibrio è ancora tutto più bello. Sei la persona che ha portato più cambiamenti nella mia vita , quelli importanti e positivi . Mi hai fatta maturare e crescere insegnandomi la pazienza e tranquillità. Non c’è un solo giorno che io non mi svegli e pensi che la vita mi ha dato più di quello che pensassi. Un grazie non sarebbe abbastanza, mi salvi la vita ogni giorno", la dedica social lo scorso giugno in occasione del 29esimo compleanno del calciatore della Lazio.