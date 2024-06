video suggerito

Zaccagni segna e porta l'Italia agli ottavi, l'esultanza di Chiara Nasti sui social Dopo il gol di Zaccagni che evita all'Italia l'eliminazione da Euro 2024, Chiara Nasti esulta sui social per la gioia di suo marito condividendo le immagini nelle storie Instagram.

A cura di Andrea Parrella

Zaccagni salva l'Italia, che si prende il secondo posto nel girone B di EURO 2024 dopo 98 minuti di sofferenza con la Croazia. Il calciatore della Lazio porta l'Italia agli ottavi di finale con un tiro a giro in extremis che fa scoppiare di gioia l'Italia intera, compresa Chiara Nasti, influencer e moglie di Zaccagni che ha condiviso sui social la sua esultanza mostrando su Instagram un replay del gol che ha portato l'Italia al pareggio, limitandosi a scrivere semplicemente: "Yeee amore mio".

Il gol di Zaccagni e l'esultanza di Chiara Nasti

Una gioia, quella di Mattia Zaccagni, che arriva come una liberazione dopo le prime due partite dell'Italia giocate solo per pochi minuti. L'attaccante della Lazio con il suo gol invece consente alla nazionale di andare avanti proprio quando tutto sembrava perduto e la compagine guidata da Spalletti destinata all'eliminazione da Euro 2024. Il gol all'ultimo minuto tiene invece l'Italia a galla e ora gli azzurri andranno ad affrontare la Svizzera agli ottavi di finale del 29 giugno.

Come si chiamerà la seconda figlia di Chiara Nasti

Gioia che si aggiunge a quella dell'arrivo del secondo figlio, che il calciatore e l'influencer aspettano. Manca infatti sempre meno ormai al parto di Chiara Nasti, che diventerà mamma per la seconda volta dopo la nascita del piccolo Thiago, primogenito della coppia nato nel 2022. I futuri genitori hanno già scelto il nome della piccola e lo hanno annunciato sui social, questione che ha destato non poco chiacchiericcio. Inizialmente, infatti, l'idea di Chiara Nast era di chiamare la figlia Barbie ma, sapendo che non avrebbe ricevuto l'approvazione del marito, ha optato per Dea. Un nome altisonante e per niente comune che aveva scatenato qualche inevitabile critica su Instagram. Parole che però non sembrano toccare Nasti e Zaccagni, fermi nella loro decisione e in attesa di abbracciare la figlia.