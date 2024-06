video suggerito

Chiara Nasti criticata per il calco del pancione, l'influencer non ci sta e risponde: "A me piace" Incinta al nono mese di una femminuccia, Chiara Nasti ha realizzato un calco del suo seno e del pancione, come aveva fatto per il primo figlio Thiago. Su Instagram ha condiviso il video del momento, che ha ricevuto diverse critiche, a cui questa volta ha deciso di rispondere.

A cura di Elisabetta Murina

Chiara Nasti sta per diventare mamma per la seconda volta. Dopo la nascita del piccolo Thiago, l'influencer accoglierà in famiglia una femminuccia con il marito Mattia Zaccagni. Giugno per lei è il nono mese di gravidanza e il parto è ormai imminente. In attesa della piccola, la futura mamma ha realizzato un calco del pancione e del seno ed è stata duramente criticata sui social per la scelta.

Il calco del pancione e le critiche sui social

Chiara Nasti ha deciso di realizzare un calco del suo pancione al nono mese di gravidanza. Su Instagram ha condiviso il video del momento in cui le vengono applicate le bende sul seno e sulla pancia, senza nascondere una certa emozione. "Aspettando Dea, ovviamente non poteva mancare il calco anche per lei", ha scritto a corredo della breve clip. Centinaia i commenti scritti dagli utenti, tra chi ritiene il gesto molto dolce e chi invece pensa sia solamente una pratica di cattivo gusto. "L'utilità di questa cosa devo ancora capirla", ha scritto un utente. Stanca di ricevere commenti di questo genere, l'influencer ha voluto rispondere: "Se la trovi inutile semplicemente non farla. C'è chi la trova una cosa carina da conservare per tutta la vita. Nessuno obbliga nessuno. A me piace tanto".

Come si chiamerà la seconda figlia di Chiara Nasti

Manca sempre meno ormai al parto di Chiara Nasti, che diventerà mamma per la seconda volta dopo il piccolo Thiago, nato nel 2022. I futuri genitori hanno già scelto il nome della piccola e lo hanno annunciato sui social. Inizialmente l'idea dell'influencer era di chiamarla Barbie ma, sapendo che non avrebbe ricevuto l'approvazione del marito, ha optato per Dea. Un nome non comune che ha già scatenato critiche su Instagram. Parole che però non sembrano toccare Nasti e Zaccagni, fermi nella loro decisione e in attesa di abbracciare la figlia.