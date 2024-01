Mattia Zaccagni esulta mimando il ‘pancione’: Chiara Nasti è incinta del loro secondo figlio Mattia Zaccagni esulta mimando il pancione dopo il goal contro la Roma nel match di Coppa Italia: il calciatore biancoceleste ha così annunciato la gravidanza della moglie Chiara Nasti. Presto diventeranno genitori del secondo figlio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Occhi puntati sul derby Lazio-Roma in corso ora allo stadio Olimpico della Capitale e non solo per il risultato finale che permetterà a una delle due squadre di volare in semifinale di Coppa Italia. Mattia Zaccagni con la maglia biancoceleste è stato l'autore del primo goal del match: dopo aver segnato, ha posto il pallone sotto alla maglietta mimando un ‘pancione'. Il gesto rimanda senza dubbio alla moglie, Chiara Nasti, incinta del loro secondo figlio.

L'esultanza di Mattia Zaccagni

Mattia Zaccagni ha segnato un goal nel match contro la Roma ed ha esultato posizionando il pallone sotto la maglietta di gioco e ciucciando il pollice. Si tratta di gesto piuttosto comune usato dai calciatori per annunciare l'arrivo di un figlio. Lo aveva già fatto nell'aprile 2022 per rivelare la gravidanza della moglie, Chiara Nasti, e ora di nuovo. Dopo l'esultanza, l'influencer napoletana ha aggiornato il suo profilo Instagram con l'immagine del marito sul campo: "Ti amo papi. Baby 2 in arrivo, non vediamo l’ora !!".

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono già genitori di Thiago

La storia d'amore sarebbe nata circa due anni fa e in poco tempo Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno costruito la loro famiglia. Nel novembre 2022 è nato Thiago, il loro primo figlio e un anno dopo, nel giugno 2023, si sono sposati con una cerimonia indimenticabile a Roma. Dopo il sì in chiesa, la cerimonia si spostò a Villa Miani: dopo la grande festa, aggiornarono i loro profili social promettendosi amore eterno. "Prometto di esserti fedele sempre nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita, ti amore amore mio", le parole scritte da lei. Vista l'esultanza di questa sera di Mattia Zaccagni, avrebbero deciso di allargare la famiglia con il secondo figlio.