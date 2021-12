Chiara Nasti e Mattia Zaccagni ufficializzano la storia d’amore: la prima foto insieme Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno reso pubblica la loro relazione, dopo mesi in cui le voci su una loro relazione si inseguivano: la prima foto è sui social.

A cura di Redazione Spettacolo

Prima foto insieme per Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, dopo mesi in cui le voci sulla loro relazione si rincorrevano con sempre maggiore insistenza. È dalla scorsa estate che i rumors parlano di una relazione tra l'influencer napoletana e il calciatore della Lazio, che proprio ieri ha segnato il terzo gol della sua squadra nella vittoria contro il Genoa. Nonostante alcuni commenti, dichiarazioni e indizi lasciati sul web, i due non avevano ancora mai ufficializzato la relazione, anzi la stessa Nasti, scherzando, si era dichiarata single, prima di specificare, in risposta a un commento a un suo post, che era falso e che aveva una relazione che andava avanti da giugno scorso. Nasti in precedenza aveva avuto una relazione con il calciatore della Roma Nicolò Zaniolo, finita, pare, per un riavvicinamento del romanista alla sua ex.

Intanto la vita va avanti e Nasti e Zaccagni pian piano hanno ufficializzato la relazione, che diventa tale, ormai, neanche più per volontà dei paparazzi, ma con le foto postate sui social. E così sia. Dopo una storia in cui Zaccagni si mostrava assieme alla compagna fotografandosi in un ascensore mentre erano abbracciati, è toccato all'influencer napoletana mostrare una foto in cui sono vicini e aggiungere come descrizione la parola "Cwtch", termine gallese che è intraducibile nella nostra lingua ma che ha a che fare con l'amore e che significa più o meno "abbraccio, il posto sicuro che ci dà la persona amata" (via).

Alla foto ha subito commentato la sorella dell'influencer, Angela Nasti che ha scritto "Eppure non ci avrei scommesso tanto in questa storia, ma siete veramente la coppia più bella e più vera. Ciao cuccioli bellissimi. Anche Zaccagni ha risposto con un cuore. Nelle storie di Chiara Nasti, poi, si vede prima Zaccagni accarezzare il cane della donna e poi i due innamorati mangiarsi una pizza insieme, in pubblico, assieme ad alcuni amici da Gino Sorbillo a Napoli, con tanto di pizze personalizzate per loro.