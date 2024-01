Chiara Nasti incinta, è al quarto mese di gravidanza: “Sono stata molto male, mangiavo e vomitavo” Chiara Nasti ha raccontato che la seconda gravidanza si sta rivelando molto diversa rispetto alla prima: “Ho tutti i sintomi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Chiara Nasti è incinta. Ad annunciare la lieta notizia nei giorni scorsi, è stato il marito Mattia Zaccagni. Dopo aver segnato su rigore il gol decisivo della partita di Coppa Italia Lazio – Roma, ha esultato mimando il pancione. Poco dopo, l'influencer ha confermato la gravidanza sui social. In queste ore, è scesa nei dettagli spiegando che questa esperienza si sta rivelando più complessa della precedente.

Chiara Nasti parla della seconda gravidanza

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni hanno già un figlio. A novembre 2022 sono diventati genitori di Thiago. In questi giorni, hanno annunciato che c'è un altro bebè in arrivo. La venticinquenne, in alcune storie pubblicate su Instagram, ha raccontato che questa gravidanza si sta rivelando più complicata della precedente:

Una gravidanza totalmente diversa dalla prima…meno frequenti (da qualche giorno) le nausee ma sono stata davvero molto male. Così come mangiavo avevo vomito. Con Thiago zero nausea o altri sintomi. In questa li ho tutti io.

Chiara Nasti è al quarto mese di gravidanza

Chiara Nasti sta per portare a termine il terzo mese di gravidanza. Su Instagram ha annunciato: "Ci risiamo, tra pochi giorni entrerò nel quarto mese". L'influencer è apparsa entusiasta all'idea di allargare la famiglia. La notizia della sua gravidanza circolava già da un po', ma – come è giusto che sia – Chiara Nasti ha voluto aspettare il momento opportuno per condividere questo dolce segreto con chi la segue. Il gol del marito Mattia Zaccagni, che ha portato la Lazio in semifinale di Coppa Italia in una intensa partita contro la Roma, si è rivelato il modo migliore per annunciare l'arrivo di un altro bebè in famiglia. Chiara Nasti e Mattia Zaccagni sono diventati marito e moglie la scorsa estate, in una cerimonia che si è tenuta presso la basilica di Santa Maria in Aracoeli.