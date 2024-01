Lazio-Roma, la diretta del derby di Coppa Italia: Castellanos, Lukaku e Dybala dal primo minuto

La diretta di Lazio-Roma ai quarti di Coppa Italia: il derby in gara secca mette in palio le semifinali contro Juve o Frosinone. Le ultime news sulle formazioni: diversi dubbi per i due allenatori. Provedel può recuperare, Immobile no. Titolare Castellanos. Nella Roma giocano Lukaku e Dybala. Pellegrini in dubbio. Diretta TV in chiaro su Italia 1 e in streaming gratis su Mediaset Infinity. Su Fanpage.it la cronaca in diretta e il risultato.

27 minuti fa 15:00 Lazio-Roma oggi ai quarti di Coppa Italia, la cronaca in diretta: dove vedere il derby e probabili formazioni Quello di oggi è un grande giorno per i tifosi di Roma e Lazio. Perché le due squadre della Capitale si sfidano nella gara dei quarti di finale di Coppa Italia. Il derby a prescindere è la partita da vincere, figurarsi se vale il passaggio del turno. Lazio-Roma si disputa alle ore 18, si gioca naturalmente all'Olimpico, e si potrà seguire in diretta TV in chiaro su Italia 1. Chi vince sfida Juventus o Frosinone nelle semifinali. Le probabili formazioni di Lazio-Roma. Romagnoli torna titolare, a metà campo c'è Kamada. Davanti Castellanos. Infortunati Luis Alberto e Immobile. Lukaku e Dybala tandem d'attacco per Mourinho. Pellegrini dovrebbe farcela, Cristante in difesa. LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Luca Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri. ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Llorente; Kristensen, Bove, Paredes, Lorenzo Pellegrini, Zalewski; Lukaku, Dybala. All. Mourinho. A cura di Alessio Morra