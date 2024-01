Derby Lazio-Roma oggi 10 gennaio: chiusure stradali, sicurezza e come arrivare allo Stadio Olimpico Si gioca oggi, mercoledì 10 gennaio 2024, alle ore 18 allo stadio Olimpico il derby Lazio-Roma, partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Come arrivare al Foro Italico e il piano di chiusura delle strade. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Si giocherà oggi, mercoledì 10 gennaio, il derby Lazio-Roma, partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia. L'orario di inizio del match che si giocherà allo stadio Olimpico è fissato per le ore 18.

Per l'occasione saranno schierati più di mille agenti delle forze dell'ordine, polizia, carabinieri e guardia di finanza. Così ha stabilito il prefetto nel corso del vertice che si è tenuto ieri. I diversi contingenti saranno impiegati nella gestione e nel controllo dell'ordine pubblico anche nelle strade d'accesso allo stadio.

Per le due tifoserie saranno utilizzate due diverse aree di parcheggio:

piazzale Clodio per i tifosi della Roma

via della XVII Olimpiade per i tifosi della Lazio

Chiusure stradali nella zona dello stadio Olimpico

Le chiusure stradali al traffico scatteranno dalle ore 14 di oggi in viale di Tor di Quinto, nel tratto compreso fra via di Civita Castellana e largo Diaz, su ponte Duca D'Aosta, in piazzale Maresciallo Giardino, nel tratto compreso tra lungotevere della Vittoria e via Oberdan, nell'intero tratto di lungotevere Cadorna e tra largo e piazzale De Bosis. Alcune aree, tra cui viale degli Affari Esteri. Viale del Ministero degli Affari Esteri sarà chiuso al traffico e reso interamente pedonale.

La Digos, fa sapere la questura, controllerà e vigilerà sulle scritte sugli striscioni per evitare slogan antisemiti. I mezzi dell'Ama, ripuliranno, subito dopo il match tutte le aree interessate dal pre e dal post partita da dove affluiranno i tifosi.

Come arrivare allo stadio Olimpico con le linee di bus e tram Atac

In vista di un imponente afflusso di spettatori, la questura di Roma ha chiesto al dipartimento Mobilità di Roma Capitale di potenziare le linee di bus dirette allo stadio Olimpico dalle aree di parcheggio Clodio e XVII Olimpiade.

L'area del Foro Italico si può raggiungere con il tram numero 2 (che collega piazzale Flaminio/stazione Flaminio metro A e piazza Mancini) eda 17 linee di bus in arrivo da diversi quadranti cittadini:

23 (via Pincherle-piazzale Clodio),

31 (Laurentina/metro B-piazzale Clodio),

32 (stazione ferroviaria Saxa Rubra-Ponte Milvio-Ottaviano/metro A-piazza Risorgimento),

53 (che collega il Centro e i Parioli con piazza Mancini), 69 (largo Pugliese-piazzale Clodio),

70 (via Giolitti/Termini-piazzale Clodio), 89 (stazione Sant'Agnese metro B1-piazzale Clodio),

200 (stazione Prima Porta-piazza Mancini), 201 (Olgiata/via Antonio Conti-piazza Mancini),

226 (Grottarossa-piazza Mancini),

280 (piazzale dei Partigiani/stazione Ostiense-piazza Mancini),

301 (Grottarossa-Ponte Milvio-Lepanto/metro A),

446 (stazione Cornelia/metro A-piazza Mancini),

628 (piazza Cesare Baronio-Farnesina),

910 (stazione Termini-piazza Mancini),

911 (ospedale San Filippo Neri-piazza Mancini)

982 (stazione Quattro Venti della ferrovia FL3-viale della XVII Olimpiade).

Queste linee, infine, fermano a piazzale Flaminio/metro A . Da qui si può proseguire verso lo stadio con il 2: 61 (piazza Balsamo Crivelli-Villa Borghese/viale Washington/piazzale Flaminio/metro A), 160 (Montagnola-Villa Borghese/viale Washington/piazzale Flaminio) 490 (stazione Tiburtina/metro B-Cornelia/metro A) che fermano a piazzale Flaminio/metro A . Da qui si può proseguire verso lo stadio con il 2.

. Da qui si può proseguire verso lo stadio con il 2: La linea 495, infine, collega la stazione Tiburtina con Valle Aurelia e ferma sia a piazza Flaminio che a piazzale Clodio.