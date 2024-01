Lazio-Roma, dove vederla in TV e streaming: le probabili formazioni del derby di Coppa Italia Lazio-Roma è la partita dei quarti di finale di Coppa Italia. Si gioca oggi mercoledì 10 gennaio alle ore 18 allo stadio Olimpico. Tutto quello che c’è da sapere su diretta TV, streaming e formazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Big match nei quarti di Coppa Italia tra Lazio e Roma con il derby che mette in palio la qualificazione in semifinale: chi vince la stracittadina affronterà la vincente di Juve-Frosinone. La formazione di Sarri ha superato il Genoa agli ottavi mentre quella di Mourinho ha eliminato la Cremonese. La partita Lazio-Roma, in gara secca, si gioca oggi in un Olimpico sold out. Calcio d'inizio alle 18:00, diretta TV in chiaro su Italia 1 e in streaming gratis su Mediaset Play.

Le due romane sono separate in classifica da un punticino con la Lazio – reduce dalla vittoria sull'Udinese – avanti di una lunghezza rispetto ai giallorossi, che in campionato ha pareggiato con l'Atalanta. Sono 21 i precedenti in Coppa Italia tra Lazio e Roma: 11 vittorie della Roma, 2 pareggi e 7 vittorie per i biancocelesti. L'ultimo derby di campionato, lo scorso 12 novembre, è terminato 0-0.

Sarri, ancora senza Immobile, non dovrebbe rischiare Luis Alberto. Tridente con Anderson, Castellanos e Zaccagni con Kamada pronto ad inserirsi dalla mediana. Mourinho risponde con il tandem Lukaku-Dybala e Pellegrini a supporto pronto a stringere i denti nonostante una condizione fisica non eccellente.

Partita: Lazio-Roma

Quando si gioca: mercoledì 1o gennaio 2024

Orario: 18:00

Dove si gioca: Stadio Olimpico, Roma

Canale TV: Italia 1

Diretta streaming: Mediaset Infinity

Competizione: Coppa Italia, quarti di finale

Dove vedere Lazio-Roma in tv, il canale in chiaro

Dove vedere Lazio-Roma in TV? La partita dei quarti di finale di Coppa Italia di oggi mercoledì 10 gennaio sarà trasmessa in TV in chiaro su Italia 1 a partire dalle ore 18. Il derby di Roma si potrà dunque seguire senza necessità di sottoscrivere abbonamenti sul digitale terrestre.

Lazio-Roma dove vederla in streaming gratis

Lazio-Roma si potrà vedere anche in streaming. Diretta in chiaro su dispositivi portatili e fissi, sfruttando solo una buona connessione internet. Basterà collegarsi all'app di Mediaset Infinity, o sul sito di Italia 1 o Sportmediaset.

Le probabili formazioni di Lazio-Roma, quarti di Coppa Italia

Per il derby di Roma di Coppa Italia, Sarri potrebbe puntare su Castellanos punta centrale con Felipe Anderson e Zaccagni ai suoi fianchi in avanti. Roma con il solito 3-5-2 con Mourinho che punta sulla sua squadra migliore schierando Lukaku e Dybala dal 1′.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Lu. Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Llorente; Kristensen, Bove, Paredes, Lo. Pellegrini, Zalewski; Lukaku, Dybala. All. Mourinho.

Il tabellone di Coppa Italia, l'avversaria in semifinale di Roma o Lazio

Negli incroci in semifinale del tabellone di Coppa Italia, chi vince il derby di stasera tra Roma e Lazio affronterà la vincente di Juventus-Frosinone. Le partite delle semifinali si giocheranno ad aprile con la formula andata e ritorno.