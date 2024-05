Inter-Lazio dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

video suggerito

Inter-Lazio è la partita valida per la 37a giornata di Serie A in programma domenica 19 maggio alle ore 18 allo stadio Meazza di Milano. Diretta Tv e streaming su DAZN con a seguire la festa Scudetto.

A cura di Marco Beltrami

Inter-Lazio è la partita valida per la 37a giornata di Serie A. Si gioca domenica 19 maggio alle ore 18 allo stadio Meazza di Milano, e sarà l'occasione anche per la festa Scudetto dei nerazzurri. La formazione nerazzurra vuole chiudere in bellezza anche per celebrare la consegna della coppa di Campioni d'Italia, in un torneo in cui non ha più niente da dire. La formazione di Tudor invece va a caccia di punti preziosi in chiave Europa, nella speranza di conquistare in extremis la Champions.

Dopo il match tra Inter e Lazio ci sarà la festa per lo Scudetto dell'Inter con due concerti, prima di Ligabue e poi di Tananai, ovvero due cantanti di fede nerazzurra.

Probabili formazioni di Inter-Lazio. Inter con Lautaro e Thuram di punta, e poco turnover, contro una Lazio che si gioca il tutto per tutto con Castellanos e Luis Alberto e Felipe Anderson a sostegno.

Partita: Inter-Lazio

Inter-Lazio Dove: stadio Meazza, Milano

stadio Meazza, Milano Quando: domenica 19 maggio

domenica 19 maggio Orario: 18:00

18:00 Diretta TV : Dazn

: Dazn Diretta Streaming : Dazn

: Dazn Competizione: 37ª giornata Serie A

Dove vedere Inter-Lazio in diretta TV

Dove vedere Inter-Lazio in TV? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su DAZN. Gli abbonati potranno dunque seguire il match su Smart TV attraverso l'app apposita, oppure su dispositivi tradizionali con dispositivi propedeutici.

Inter-Lazio, dove vederla in diretta streaming

Inter-Lazio si potrà vedere anche in streaming su smartphone, tablet e computer. Il servizio sarà disponibile sull'app DAZN, riservato agli abbonati della piattaforma streaming. Nessuna diretta su Sky Go.

Serie A, le probabili formazioni di Inter-Lazio

Inter in campo contro la Lazio con il 3-5-2 classico. In avanti Lautaro e Thuram con Carlos Augusto e Darmian sulle fasce. Lazio con Castellanos in avanti, e Felipe Anderson con Luis Alberto a sostegno. Le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Hysaj; Marusic, Kamada, Guendouzi, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos.