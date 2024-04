video suggerito

Dove vedere la festa Scudetto dell'Inter oggi in TV e streaming: i canali della diretta Dopo la partita contro il Torino partirà la festa Scudetto dell'Inter: dove seguire la parata nerazzurra in tv e il programma della giornata.

A cura di Ada Cotugno

La festa dell'Inter può finalmente partire: alle 12:30 i nerazzurri verranno accolti dal tifo di San Siro per la passerella d'onore in occasione della partita contro il Torino, la prima dopo la vittoria matematica dello Scudetto. Dopo il fischio finale avranno il via le celebrazioni e il corteo che accompagnerà il pullman scoperto dallo stadio al Duomo. Per tutti i tifosi da casa sarà disponibile la diretta della festa scudetto in tv e streaming, con le telecamere che mostreranno ogni momento di una giornata storica.

La diretta TV della festa Scudetto dell’Inter, dove vederla: i canali

La festa partirà già dalla mattina, con i tifosi che si raduneranno allo stadio per assistere alla partita contro il Torino in programma alle 12:30. Al fischio finale, a partire dalle 16:00 circa ci sarà il momento più atteso: tutta la giornata sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 24, con lo studio allestito direttamente in piazza Duomo. La trasmissione comincerà alle ore 9:30 e durerà fino a notte fonda, condita da ospiti e dagli inviati che seguiranno passo dopo passo il pullman dell'Inter.

In contemporanea sarà possibile assistere alla diretta della festa Scudetto nerazzurra anche in streaming su Now e SkyGo. Tutta la giornata sarà documentata anche attraverso i canali ufficiali dell'Inter, su tutte le piattaforme, dove i tifosi potranno assistere all'intera parata.

Il programma dei festeggiamenti dell’Inter per la seconda stella

Da San Siro al Duomo, proprio come successo già dopo il derby che ha consegnato la seconda stella tra le mani dell'Inter. Sarà una giornata di grandi celebrazioni, questa volta con il pullman scoperto che accompagnerà i giocatori e lo staff per tutta la città. Si comincerà subito dopo la partita contro il Torino, con l'appuntamento previsto alle ore 16:00 ai piedi dello stadio dove si radunerà la squadra con tutti i suoi tifosi.

Anche il percorso è stato già definito: il pullman passerà per il Piazzale dello Sport, toccando tutte le strade principali di Milano come Corso Sempione, Viale della Liberazione (dove sorge la sede del club), Piazza della Repubblica, Piazza della Scala fino ad arrivare in Piazza Duomo dove l'arrivo è previsto tra le 21 e le 21:30. La squadra percorrerà circa 8 chilometri e la festa si concluderà ai piedi del Duomo dove i giocatori si affacceranno dalla Terrazza 21, prima di dare via ai dj set per tutti i tifosi.