Inter-Torino cambia data, dopo la partita pullman scoperto e festa Scudetto: il programma La data e l'orario di Inter-Torino sono cambiati. Il match della 34ª giornata si terrà domenica 28 aprile alle 12:30, poi ci sarà la parata della squadra con il bus scoperto.

A cura di Alessio Morra

Battendo il Milan per 2-1 l'Inter ha vinto con cinque turni d'anticipo lo scudetto, il ventesimo della sua storia, il primo della gestione Inzaghi. La festa è scattata subito non appena è finito il derby, ma è stata solo la prima, la seconda arriverà dopo la partita con il Torino della 34 giornata, partita che sta per cambiare data. Al termine del match i calciatori, Inzaghi e tutto lo staff attraverseranno la città con il pullman scoperto.

Cambia la data di Inter-Torino

La Lega di Serie A aveva stabilito che Inter-Torino si giocasse sabato 27 aprile alle ore 15. Orario però che sarebbe potuto cambiare in caso di titolo assegnato già lunedì scorso. La Lega pare non volesse che l'Inter festeggiasse davanti alla TV, non è successo e ora data e orario dell'incontro sono cambiati e il match è stato spostato a domenica 28 aprile, con calcio d'inizio alle ore 12:30. I nerazzurri e i granata quindi scenderanno in campo all'ora di pranzo. E c'è un motivo preciso e riguarda la festa con il bus scoperto che passerà tra pomeriggio e sera nelle strade di Milano.

La parata con il bus scoperto a Milano domenica 28 aprile

Il maltempo incombe su Milano, ma nel weekend il meteo sembra favorevole e ci sono le condizioni per avere una splendida parata. La festa è già iniziata in realtà e sarà lunghissima. La partita tra Inter e Torino si disputerà alle 12:30, poi dalle 15 in poi i campioni d'Italia sfileranno per la città, una festa vera con tutti i propri tifosi. La sfilata con il pullman scoperto ci sarà dunque domenica. Nei prossimi giorni verrà definito il percorso, ma è certo che patirà dallo Stadio Meazza San Siro e arriverà in Piazza del Duomo, dove i calciatori saluteranno i tifosi dalla Terrazza, dove sarà allestito anche un DJ set, alle ore 21.