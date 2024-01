Lukaku e Dybala ribaltano la Cremonese, Roma ai quarti di Coppa Italia: ora il derby con la Lazio La Roma soffre ma in rimonta riesce a battere la Cremonese per 2-1 conquistando così l’accesso ai quarti di finale della Coppa Italia 2023-2024 dove affronterà il derby contro la Lazio: decisivi per Mourinho il gol realizzato da Lukaku e il rigore trasformato da Dybala che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio ospite siglato da Tsadjout. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Roma soffre ma in rimonta riesce a battere 2-1 la Cremonese negli ottavi di Coppa Italia e staccare il pass per i quarti dove andrà in scena il derby con la Lazio. Mourinho deve far ricorso ai suoi top player Lukaku e Dybala per ribaltare il risultato nel finale di una partita che sembrava ormai stregata per i capitolini.

Una vittoria, quella ottenuta dai giallorossi, arrivata infatti al termine di un match che aveva visto la formazione di José Mourinho, in piena emergenza difensiva con Llorente (poi sostituito all'intervallo) unico difensore centrale di ruolo a sua disposizione, approcciare bene andando più volte vicino al gol soprattutto con la doppia occasione capitata prima sulla coscia di Belotti (tiro parato da Jungdal) e poi sul piede sinistro di Lorenzo Pellegrini con il pallone che sbatte sulla parte inferiore della traversa rimbalzando poi sulla linea di porta prima di essere poi spazzato via da un difensore ospite.

Ma proprio da un mezzo pasticcio dell'improvvisata retroguardia che arriva il gol che a sorpresa manda avanti la Cremonese alla fine del primo tempo: Llorente si fa uccellare in area da Ghiglione che riesce ad indirizzare il pallone vagante sui piedi di Tsadjout che sfrutta la poco attenta marcatura di Cristante per controllare, girarsi e calciare verso la porta difesa da Svilar realizzando così la rete dello 0-1.

In avvio di ripresa a sorprendere è lo Special One che toglie dal campo l'unico vero difensore a sua disposizione, lo spagnolo Llorente, Celik e Belotti per far entrare Dybala, Kristensen e Zalewski per passare ad un inconsueto 4-3-3 con un'inedita coppia di centrali difensivi composta dal centrocampista Cristante e dal laterale Kristiensen. Un atteggiamento spregiudicato dunque per la formazione giallorossa che va alla costante ricerca del pareggio (colpendo anche un palo con El Shaarawy) lasciando però spazio alle inevitabili veloci ripartenze della Cremonese con Svilar costretto agli straordinari per fermare il neonetrato Coda lanciato tutto solo a rete.

Solo a tredici minuti dal novantesimo i capitolini riescono a capitalizzare l'enorme mole di gioco creata con il gol del pareggio siglato da Romelu Lukaku che scaccia dunque momentaneamente i fantasmi di un'altra eliminazione dalla Coppa Italia per mano della formazione lombarda (come già accaduto nella passata edizione). Fantasmi che vengono poi scacciati definitivamente nel momento in cui Paulo Dybala trasforma il calcio di rigore concesso dall'arbitro Pairetto per il dubbio intervento di Sernicola in area su Spinazzola mandato in campo nel finale insieme ad Azmoun. Una rete, quella firmata dal dischetto dall'argentino, che regala dunque il derby contro la Lazio nei quarti di finale della Coppa Italia 2023-2024.