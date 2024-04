Thuram sta già esultando prima del rigore di Calhanoglu: lo strano gesto non passa inosservato

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Hakan Calhanoglu ha raggiunto quota 13 gol in campionato dopo la doppietta messa a segno contro il Torino nel giorno della festa Scudetto nerazzurra. Dopo il primo gol di sinistro la seconda marcatura realizzata dal turco è arrivata direttamente su calcio di rigore, la specialità della casa. Un penalty assegnato dall'arbitro dopo il fallo di Lovato su Thuram il quale si è reso protagonista di uno strano gesto prima dell'esecuzione del tiro dagli undici metri del compagno di squadra. Non passa inosservato il fatto che Thuram improvvisamente abbia alzato le braccia al cielo.

In quel momento Calhanoglu era ancora distante dal pallone, era nella fase della rincorsa col pallone ancora ferma sul dischetto. Ed è proprio in quell'istante che Thuram inizia già ad esultare. Il francese sorride – come si evince da un'immagine più ravvicinata – sapendo benissimo che il compagno di squadra dagli undici metri è infallibile. Di fatto l'attaccante nerazzurro non aspetta nemmeno che la palla finisca in rete alle spalle di Milinkovic-Savic dando inizio subito all'esultanza e alla corsa verso il numero 20 della squadra di Simone Inzaghi.

Il sorriso di Thuram che esulta ancor prima che Calhanoglu metta la palla in rete.

Di fatto per il turco, quello contro il Torino, è il rigore numero 16 consecutivo messo a segno in Serie A da giugno 2020, quando aveva iniziato la sua striscia positiva con la maglia del Milan. Si tratta di un record per lui che ha staccato Ibrahimovic (da novembre 2010 a luglio 2020) fermo a quota 15. La precisione e la freddezza di Calhanoglu dagli undici metri è stato un altro fattore determinante nella stagione meravigliosa dell'Inter che ha centrato il traguardo Scudetto con Simone Inzaghi in panchina.

Un qualcosa che, come si evince dal gesto di Thuram, anche i compagni di squadra sanno benissimo. Lo stesso attaccante francese poi sul suo account Instagram ironizza sul suo gesto postando proprio quello scatto con tanto di dedica al compagno di squadra: "Due cose sono certe nella vita.. Inter campione e Calha segnare un rigore".

Calhanoglu conquista così il record e supera così Ibrahimovic in questa speciale classifica. Un traguardo importante raggiunto anche grazie alla complicità di Lautaro Martinez che poco prima del tiro dagli undici metri rifiuta la generosa ‘offerta' del turco di lasciargli la battuta di quel rigore. Il capitano nerazzurro ringrazia Calha ma preferisce che sia lui a mettere in rete quel pallone per il definitivo 2-0 Inter.