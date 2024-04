video suggerito

L’Inter sa solo vincere, doppietta di Calhanoglu nel giorno della festa Scudetto: Torino battuto 2-0 Tutto facile per l’Inter che nel giorno della festa Scudetto al Meazza batte il Torino con il punteggio di 2-0. Partita decisa nella ripresa grazie alla doppietta di Calhanoglu. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Tutto facile per l'Inter che nel giorno della festa Scudetto al Meazza batte il Torino con il punteggio di 2-0. Partita in discesa nella ripresa per i nerazzurri dopo aver chiuso 0-0 la prima frazione. L'espulsione di Tameze consente alla squadra di Simone Inzaghi di trovare subito la rete del vantaggio con Calhanoglu bravo a sfruttare al meglio un assist di Mkhitaryan e mettere in rete col mancino la palla dell'1-0. Poi dopo pochi minuti è ancora Calhanoglu a raddoppiare dal dischetto per il 2-0 definitivo che fa partire ulteriormente la festa dell'Inter.

Zapata tra i più pericolosi in casa Torino nel primo tempo.

Primo tempo senza reti al Mezza

Lo spettacolo è più sugli spalti che in campo e questo si era capito sin dal fischio d'inizio quando dalla curva nerazzurra sono partiti i primi cori per Simone Inzaghi che ha festeggiato insieme a tutti i sostenitori nerazzurri lo Scudetto. In campo però è equilibrio totale nei primi 45 minuti in un San Siro che pensava a tutto tranne al risultato finale ormai acquisito. Chi però voleva giocarsi chance importanti per centrare 3 punti in chiave Europa era il Torino che si è subito reso pericoloso con Zapata, due volte vicino al gol.

Dall'altra parte ci provano invece Thuram e Lautaro, che non spaventano Milinkovic-Savic. In particolare il francese in un'occasione è stato bravo a disorientare Bellanova all'ingresso in area, meno l'esecuzione col sinistro che non inquadra la porta granata. Ci prova allora ancora l'Inter con il destro di Calhanoglu dalla distanza, conclusione ben indirizzata ma deviata sul fondo da Thuram. Di fatto il primo tempo si chiude senza grossi sussulti e col risultato di 0-0 che sembra essere proprio quello più giusto dopo quanto visto in campo.

L'esultanza di Calhanoglu dopo la doppietta al Toro.

La doppietta di Calhanoglu nel secondo tempo chiude la partita

Ripresa subito in salita per il Torino che resta in dieci per l'espulsione di Tameze. Il centrocampista granata è stato inizialmente ammonito dopo il fallo su Mkhitaryan al limite dell'area. Protestano i giocatori dell'Inter che chiedono il rosso per fallo da ultimo uomo. E infatti è on field review per Ferrieri Caputi che espelle il giocatore annullando il primo cartellino giallo. Espulsione che ha fatto molto discutere per la dinamica che ha determinato questa decisione.

Un episodio che di fatto spiana la strada all'Inter che trova subito il gol del vantaggio grazie a Calhanoglu. Il turco con un preciso sinistro mette in rete il preciso assist di Mkhitaryan. Pochi minuti dopo Thuram finisce a terra in area di rigore dopo un fallo netto di Lovato. Dal dischetto si presenta ancora Calhanoglu che nonostante avesse offerto il tiro dagli undici metri a Lautaro, ottiene il via libera dal capitano che lascia il penalty al fantasista nerazzurra che raddoppia a fa doppietta. Da qui il match è praticamente finito e si chiude col punteggo di 2-0