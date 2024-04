Lazio-Juventus 1-0, risultato in diretta LIVE: Castellanos riapre il discorso qualificazione

Avendo vinto per 2-0 la partita di andata la Juventus si qualifica per la finale di Coppa Italia se vince o pareggia, ma pure se perde all'Olimpico con un gol di scarto, come è successo in campionato meno di un mese fa (quando finì 1-0). In caso di vittoria della Lazio con due reti di scarto si andrebbe ai supplementari. Se invece i biancocelesti vinceranno con tre o più gol di scarto saranno in finale.