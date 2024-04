L’Udinese fa tremare il Bologna da Champions: al Dall’Ara Saelemaekers risponde a Payero

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

La quarta forza del campionato, il Bologna, ha rischiato di crollare sotto i colpi della terzultima in classifica, l'Udinese. Cannavaro ha imbrigliato Thiago Motta alla perfezione, trovando per primo il vantaggio con Payero. Solo nella ripresa, e ridotto in 10, il Bologna riesce nel definitivo 1-1 con Saelemaekers. Poi il palo salva ancora i rossoblù.

Il Bologna di Thiago Motta ha un'altra chance per prendersi altri punti importanti in chiave Champions League, dovendo difendere il quarto posto dal ritorno di Roma e Atalanta che sfrutteranno le ultime giornate per inserirsi al posto dei felsinei. Il Dall'Ara contro l'Udinese è sold out in un clima assoluto di festa ma la partita non si mette sui binari cercati dai padroni di casa. Per Fabio Cannavaro è la prima assoluta dopo il recupero contro la Roma e la volontà è invece di togliersi dalla zona salvezza.

Il primo tempo è avaro di emozioni forti con il Bologna imballato e – forse – distratto dal clima di festa. E così ad approfittarne è l'Udinese di Cannavaro, formazione di cappa e di spada che non perde la testa fino all'ultimo secondo prima dell'intervallo e viene premiato: è Martin Payero a bucare la porta di Skorupski per l'improvviso 1-0 dei bianconeri che riescono a prendersi un meritato vantaggio.

Bologna colpito e quasi affondato, perché anche l'inizio di ripresa non parla rossoblù: l'Udinese non si scompone, il gioco dei friulani diventa perfetto rilancio in contropiedi e ripartenze e così, il nervosismo tra gli uomini di Thiago Motta inizia a serpeggiare: Ndoye sfiora il pareggio ma proprio nel momento di maggior pressione, al 65′ arriva la doccia fredda col Bologna che resta in 10. Espulso, Beukema su una delle tante ripartenze friulane che vedono la strada in discesa, malgrado la pressione dei padroni di casa.

Thiago Motta prova a rivedere l'assetto della formazione con alcuni cambi che vengono immediatamente valutati da Cannavaro che a sua volta risponde mettendo mano alla propria formazione. Ma l'inerzia del match è pro Udinese che riesce a gestire le situazioni al meglio, forte anche della superiorità numerica mentre sale la fatica e cresce il nervosismo in casa del Bologna. Che però trova il guizzo del pareggio su un errore del portiere bianconero Okoye quando al 78′ Saelemaekers non perdona per l'1-1, direttamente su calcio di punizione.

Il finale è pirotecnico con l'Udinese che prova nei minuti di recupero a sorprendere il Bologna, oramai sulle ginocchia, ma il palo e Skorupski salvano i felsinei dalla capitolazione che sarebbe stata eccessiva per il secondo espresso dalla squadra di Thiago Motta.