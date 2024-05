video suggerito

Scommette sul Bologna in Champions a inizio stagione e ora incassa: il 70enne aveva calcolato tutto Un 70enne pensionato e tifoso del Bologna ha scommesso sulla qualificazione della squadra di Thiago Motta alla prossima Champions League. Una vittoria inaspettata che però non è stata un azzardo ma il frutto di un ragionamento ben preciso.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Bologna in Champions League con due giornate d'anticipo nessuno se lo sarebbe mai immaginato. Eppure c'è chi come Dino Schiavoni, 70enne pensionato di Castel Maggiore e tifoso del Bologna, che ha pensato bene di scommettere sull'approdo della squadra emiliana in Champions puntando non più di 10 euro. La sua storia l'ha raccontata al Corriere della Sera spiegando tutti i passaggi che l'hanno portato a sperare nella fortuna. Non è stato un azzardo totale, ma una scelta ponderata dopo aver visto all'opera Thiago Motta al Bologna lo scorso anno.

Era il 6 ottobre 2023, praticamente a poche giornate dall'inizio del campionato, che il signor Schiavoni ha deciso di fare la sua scommessa. Soli 10 euro sul Bologna in Champions quotato 100. Il risultato finale, dopo il matematico passaggio degli emiliani alla coppa dalle grandi orecchie, è di una vincita pari a 1000 euro. Una cifra sicuramente soddisfacente e immaginata per oltre sette mesi fino a quando conla vittoria di Napoli e il successo dell'Atalanta sulla Roma, i rossoblù hanno potuto stappare quello champagne tenuto in frigo per ben 59 anni.

La festa della squadra del Bologna a Casteldebole dopo la matematica qualificazione alla prossima Champions.

E pensare che il 70enne tifoso del Bologna aveva inizialmente pensavo di puntare sulla qualificazione del Bologna alla prossima Europa League. "In realtà era quella la mia intenzione — cha raccontato — stavo cercando qualcuno che quotasse la qualificazione del Bologna all’Europa League. Ho girato un po’, ma non ho trovato nulla. Fino a quando mi hanno detto che c’era la possibilità di puntare sulla Champions e a quel punto mi sono buttato". Mai scelta fu più azzeccata.

I festeggiamenti al Maradona dopo lo 0-2 rifilato alla squadra di Calzona.

Ma dietro alla fortunata vincita del signor Schiavoni c'era anche un ragionamento ben preciso che l'ha portato a compiere quella puntata. Si fidava del lavoro fatto da Thiago Motta nella seconda parte della scorsa stagione: "Lo scorso anno il Bologna con lui ha chiuso a 54 punti — ha proseguito nel suo racconto — mi sono semplicemente detto che partendo dalla prima giornata, con una squadra tutta sua, in Europa ci sarebbe potuto arrivare».