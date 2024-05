Bologna qualificato in Champions League, l’inno risuona al centro sportivo: esplode la festa in città Il Bologna è qualificato in Champions League, l’inno risuona al centro sportivo: caroselli in città e piazza Maggiore invasa da tifosi rossoblù. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

A Bologna è esplosa la festa dopo il fischio finale di Atalanta-Roma: con due giornate d'anticipo la squadra di Thiago Motta ha centrato la qualificazione in Champions League dopo 59 anni. Un'impresa storica. Caroselli in città e piazza Maggiore gremita di tifosi.

Al centro sportivo di Casteldebole risuona l'inno della Champions League e pochi istanti dopo il triplice fischio di Bergamo sui social del club emiliano è stato celebrato il traguardo con una frase ‘Bologna, guarda il cielo: è pieno di stelle'.

Bologna torna in Europa: si qualifica per la Champions dopo 59 anni

L’ultima apparizione europea dei rossoblù risaliva al 2002, anno della partecipazione alla Coppa Intertoto: il Bologna si qualifica per la Champions League a distanza di 59 anni dall’ultima volta, ovvero nell'unica apparizione della squadra rossoblù nella massima competizione.

In quell'occasione il Bologna si fermò al turno preliminare, dove fu superato dall'Anderlecht che passò per aver vinto il sorteggio con il lancio della monetina.

Bologna in Champions: ora punta al 3° posto

La squadra emiliana si è guadagna l’aritmetica certezza della qualificazione al massimo torneo europeo a due giornate di anticipo dalla fine del campionato: un weekend da incorniciare per gli uomini di Thiago Motta che sabato hanno battuto 2-0 il Napoli.

Il Bologna si trova al 3° posto in classifica, alle spalle di Inter e Milan, a pari punti (67) con la Juventus. I rossoblù sfideranno proprio i bianconeri nel prossimo turno per provare ad issarsi sul terzo gradino del podio in solitaria. Sarebbe il coronamento di una stagione clamorosa da parte dei ragazzi di Thiago Motta.

Il presidente Joey Saputo ha commenta così la notizia della matematica qualificazione alla Champions League: “Sto rientrando a Bologna in queste ore per festeggiare insieme a tutta la città questo traguardo storico. Il Bologna torna in Europa e lo fa qualificandosi alla competizione più importante, la Champions League, sessant’anni dopo la partecipazione all’allora Coppa dei Campioni. Io e la mia famiglia vogliamo condividere questa gioia immensa con Thiago e i suoi ragazzi che hanno compiuto un’impresa memorabile, con tutti i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori del Bologna che lavorano ogni giorno per il bene del club e in maniera particolare con tutti i nostri fantastici tifosi, che meritano questa soddisfazione più di ogni altro perché sono stati sempre al fianco del Bologna, anche nei momenti più difficili della nostra storia”.