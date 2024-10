video suggerito

Champions League in TV, dove vedere le partite della terza giornata: orari e calendario Torna la Champions League. Martedì 22 e mercoledì 23 ottobre si disputano le partite della 3ª giornata. In campo prima Milan, Juventus e Bologna, poi Atalanta e Inter. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Torna la Champions League, che martedì 22 e mercoledì 23 ottobre prevede le partite della 3ª giornata. In campo tutte e cinque le squadre italiane. Milan, Juventus e Bologna giocano già domani, mentre Inter e Atalanta saranno in campo mercoledì. Il Milan sfiderà il Bruges alle 18:45, in serata Aston Villa-Bologna e Juventus-Stoccarda. Mercoledì si giocano Young Boys-Inter e Atalanta-Celtic. Barcellona-Bayern Monaco è la sfida più attesa, mentre al Bernabeu c'è la rivincita della finale 2024 tra Real Madrid e Borussia Dortmund.

Champions League, le partite della terza giornata: gli orari TV

Martedì 22 ottobre

Milan-Bruges, ore 18:45 (Sky Sport Uno 201, Sky Sport 4K, Sky Sport 252)

Monaco-Stella Rossa, ore 18:45 (Sky Sport 253)

Arsenal-Shakhtar Donetsk, ore 21 (Sky Sport 255)

Aston Villa-Bologna, ore 21 (Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253)

Girona-Slovan Bratislava, ore 21 (Sky Sport 258)

Juventus-Stoccarda, ore 21 (Sky Sport Uno 201, Sky Sport 4K, Sky Sport 252)

PSG-PSV Eindhoven, ore 21 (Sky Sport 256)

Real Madrid-Borussia Dortmund, ore 21 (Sky Sport 254)

Sturm Graz-Sporting Lisbona, ore 21 (Sky Sport 257)

Mercoledì 23 ottobre

Atalanta-Celtic, ore 18:45 (Sky Sport Uno 201, Sky Sport 252)

Brest-Bayer Leverkusen, ore 21 (Sky Sport 253)

Atletico Madrid-Lille, ore 21 (Sky Sport 255)

Barcellona-Bayern Monaco, ore 21 (Sky Sport Calcio 202)

Benfica-Feyenoord, ore 21 (Sky Sport 256)

Manchester City-Slavia Praga, ore 21 (Sky Sport 253)

Lipsia-Liverpool, ore 21 (Sky Sport 254)

Salisburgo-Dinamo Zagabria, ore 21 (Sky Sport 257)

Young Boys-Inter, ore 21 (Amazon Prime Video)

Quale sarà la partita trasmessa in chiaro su TV8

Mercoledì 23 ottobre sarà trasmessa in chiaro, come per ogni turno di Champions League, una partita. Su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) gli appassionati di calcio potranno seguire Barcellona-Bayern Monaco, sfida con i tre quarti di nobiltà calcistica tra due squadre che hanno vinto in totale undici volte la manifestazione (5 i catalani, 6 i bavaresi). Diretta TV dalle ore 21, streaming con tv8.it.

Dove vedere le partite di Champions League in TV e streaming

Sky manda in onda tutte le partite di Champions League di ogni turno in esclusiva, fuorché una. Perché Prime Video detiene invece in esclusiva i diritti dell'incontro più interessante tra quelli delle squadre italiane in programma al mercoledì. Per questa 3ª giornata su Prime andrà in onda Young Boys-Inter. Tutte le altre partite saranno su Sky per abbonati. Streaming con NOW e Sky Go, per rispettivi abbonati. TV8 ha Barcellona-Bayern Monaco.