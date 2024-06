video suggerito

Il Real Madrid vince la 15ª Champions: Ancelotti stende il Borussia, gol di Carvajal e Vinicius Real Madrid-Borussia Dortmund finisce 2-0. Con i gol nel finale di Carvajal e Vinicius il Real vince ancora una volta la Champions League, che Ancelotti conquista per la quinta volta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

É finita come tutti sapevano. Ha vinto il Real Madrid. Ancelotti conquista la 5ª Champions della sua carriera da allenatore, il Real la 15ª. Ma ha dovuto faticare tanto la squadra spagnola che dopo aver tribolato nel primo tempo nel finale ha piegato il Borussia Dortmund con i gol di Carvajal e Vinicius.

Partita stoppata subito dagli invasori di campo

Non ci sono sorprese nelle formazioni. Fullkrug è il centravanti del Borussia. Solito 4-3-1-2 per i favoritissimi blancos. Dopo lo spettacolo con Lenny Kravitz, la finale può partire, ma si stoppa dopo nemmeno trenta secondi a causa di quattro invasori di campo, che entrano uno dopo l'altro. Il Borussia, che alla vigilia pareva l'agnello sacrificale, nel primo tempo gioca alla grande, domina e mette alle corde il Real.

Tre grandissime occasioni per il Borussia Dortmund

Aggredisce e riparte la squadra di Terzic che tra il 20′ e il 27′ ha tre clamorose occasioni. Adeyemi è sempre protagonista. Nella prima viene lanciato magistralmente da Hummels, Courtois è bravo a spostarlo ed elude l'uno contro uno. Poi l'attaccante imbecca Fullkurg che centra il palo, poi ancora Adeyemi protagonista, il suo tiro è respinto da un super Courtois, alla prima stagione in Champions.

L'arbitro ha il cartellino facile, non gradisce le proteste del Borussia (ammonisce Schottlerbeck e Sabitzer) e il giallo lo estrae pure per Vinicius. All'intervallo è 0-0, con un Dortmund nettamente superiore al Real, ma le partite durano novanta minuti.

Gol di Carvajal e Vinicius

Nella ripresa il Borussia cerca di continuare a tenere in mano il pallino, ma le prime chance le ha il Real con Kroos (super Kobel) e Carvajal. La partita via via diventa più spigolosa, la posta in palio è enorme e il tempo diminuisce. Fullkurg ci prova di testa, Courtois è perfetto. Bellingham ha un'occasione, ma Kobel pur sbagliando lo distrae. Al 72′ il gol che sblocca il match. Pennella dalla bandierina Kroos, Carvajal si inserisce bene e di testa fa gol, 1-0. La partita finisce in quel momento.

Il Borussia sente il colpo, è in balia delle onde, il Real cerca il raddoppio. Kobel è bravo su una punizione di Kroos. Il portiere svizzero compie altri due grandissimi interventi, ma all'82' non può nulla su un pallonetto di Vinicius, che tutto solo e da buona posizione e non può sbagliare, 2-0.

Ancelotti concede la standing ovation a Bellingham e Kroos, che lascia il Real, entra pure Modric. Fullkrug insacca, ma è in fuorigioco. La partita non si riapre. Si contano i minuti che passano al termine, alla festa del Real Madrid che nella notte di Wembley celebrerà all'infinito la sua 15ª Champions League.