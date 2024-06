video suggerito

Un tifoso fa invasione di campo: la finale di Champions Real-Borussia sospesa dopo 25 secondi La finale di Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund è stata sospesa subito dopo essere iniziata a causa di quattro uomini che hanno fatto invasione di campo, nello stupore generale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Non passano nemmeno trenta secondi e la finale di Champions League tra Real Madrid e Borussia Dortmund si stoppa a causa di un invasore che ha eluso le maglie della sicurezza e degli steward. Quando il primo invasore viene mandato fuori dal campo, ne arriva un altro, e poi un altro e ancora un altro. Intervengono anche i calciatori nello stupore generale, compreso quello dei due allenatori. Dopo due minuti la partita ricomincia.

Duemila e cinquecento agenti a Wembley, sicurezza ai massimi, ma qualche falla c'è stata. Perché non appena è iniziata la partita c'è stato un uomo che ha fatto invasione di campo. La regia toglie subito le telecamere dal campo e inquadra un esterrefatto Terzic, che gesticola (all'italiana), come a dire, ma ‘guarda questo?'. Ancelotti è torvo, non si spiega quanto accade. Poco dopo, quando il primo invasore esce, ne entrano altri tre. Forse si erano organizzati. Gli steward entrano in campo, ma determinanti sono i calciatori che spazientiti cercano di velocizzare le operazioni.

