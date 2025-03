video suggerito

Champions League in TV, dove vedere le partite di ritorno degli ottavi: orari e diretta in chiaro Inter-Feyenoord e le altre partite di ritorno degli ottavi di finale della Champions League in programma martedì 11 e mercoledì 12 marzo. Ecco tutto quello che c'è da sapere su diretta TV e streaming.

A cura di Marco Beltrami

L'Inter dopo la vittoria in casa del Feyenoord giocherà al Meazza la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions. I nerazzurri sono l'unica italiana in gioco, nel programma delle sfide che si giocano martedì 11 e mercoledì 12 marzo. Nella prima giornata oltre ai nerazzurri giocheranno Barcellona e Benfica, oltre al derby di Germania tra Bayer Leverkusen e Bayern Monaco. A completare Liverpool-PSG, con i Bleus che proveranno a ribaltare la sconfitta beffarda dell'andata.

Mercoledì poi quattro le sfide ovvero Lille-Borussia Dortmund, Arsenal-PSV e Aston Villa-Brugge, con il piatto forte che sarà la partita tra Atletico e Real Madrid in programma su Prime Video. L'unico match in chiaro sarà Arsenal-PSV, mentre Inter-Feyenoord sarà trasmessa su Sky. Ecco tutto quello che c'è da sapere sul programma completo tra orari e diretta TV.

Champions League, le partite: gli orari in tv

Le partite di ritorno degli ottavi di finale di Champions League sono in programma martedì 11 e mercoledì 12 marzo. Quattro match a serata, con diretta TV su Sky compresa Inter-Feyenoord. L'eccezione sarà Atletico Madrid-Real Madrid che sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video per gli abbonati. Solo una sfida si potrà vedere in chiaro, ovvero quella tra Arsenal e PSV.

martedì 11 marzo, ore 18:45 – Barcellona-Benfica (Sky, NOW)

martedì 11 marzo, ore 21:00 – Inter-Feyenoord (Sky, NOW)

martedì 11 marzo, ore 21:00 – Bayer Leverkusen-Bayern Monaco (Sky, NOW)

martedì 11 marzo, ore 21:00 – Liverpool-PSG (Sky, NOW)

mercoledì 12 marzo, ore 18:45 – Lille-Borussia Dortmund (Sky, NOW)

mercoledì 12 marzo, ore 21 – Arsenal-PSV (TV8, Sky, NOW)

mercoledì 12 marzo, ore 21 – Aston Villa-Brugge (Sky, NOW)

mercoledì 12 marzo, ore 21 – Atletico Madrid-Real Madrid (Prime Video)

Inter-Feyenoord su Sky, come vederla in TV e streaming

Inter-Feyenoord si potrà vedere in TV in esclusiva su Sky. La partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League sarà disponibile solo per gli abbonati all'emittente satellitare, senza possibilità dunque di una diretta in chiaro. Lo streaming di Inter-Feyenoord sarà garantito sull'app Sky Go disponibile per gli abbonati Sky, con possibilità di sfruttare anche la piattaforma live on demand NOW.