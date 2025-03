Il PSG tira 27 volte, Alisson è insuperabile: il Liverpool vince 1-0 in Champions, partita assurda

video suggerito

La partita tra PSG e Liverpool degli ottavi d'andata di Champions League passerà alla storia della competizione e verrà presa a modello, per il futuro, da chi teorizza un certo tipo di calcio. Perché chi ha visto la partita o chi si limita solo a guardare i numeri non riuscirà a capacitarsi del risultato finale, che è stato di 1-0 per i Reds che nell'unico vero tiro in porta hanno fatto gol contro un Paris che di conclusioni ne ha effettuate 27, quasi una ogni tre minuti.

Dominio totale del PSG

Si può dire banalmente che alla fine nel calcio di tutti i numeri ne conta solo uno: quello dei gol. Il resto è superfluo. E al Parco dei Principi il Liverpool in modo incredibile si è imposto per 1-0. Tutta questa enfasi per commentare il successo della squadra che ha vinto la fase campionato e che comanda in Premier League sembra pleonastica, ma è giustificatissima. Superlativo d'obbligo perché il PSG ha sciorinato calcio, uno spettacolo purissimo, ma alla fine dei conti inutile, fine a sé stesso.

Alisson fa 9 parate clamorose

Il Liverpool ha fatto il delitto perfetto, calcisticamente parlando. Kvaratskhelia nel primo tempo è stato fenomenale, gol annullato di un soffio e giocate da urlo. Alisson ha iniziato con il georgiano una serata da ricordare per sempre. Perché il brasiliano ha compiuto nove interventi (!). Un numero elevatissimo per una partita di Champions League. Perfetto in ogni occasione, baluardo insuperabile.

Elliott entra e segna, 1-0 del Liverpool

Il PSG ci prova dal primo all'ultimo minuto, calcia verso la porta 27 volte. Il Liverpool, però, vince 1-0 con un gol di Harvey Elliott entrato in campo all'86' al posto di Salah e al primo pallone toccato fa uno scherzetto a Donnarumma. Martedì prossimo il Liverpool avrà due risultati su tre per qualificarsi per i quarti, il PSG invece è chiamato all'impresa, ma se giocherà come ha fatto all'andata può sognare il colpaccio.