video suggerito

Campos esplode di rabbia nel tunnel all’intervallo di PSG-Liverpool: ce l’ha con l’arbitro Massa Luis Campos, dirigente del PSG, si è scagliato contro l’arbitro italiano Massa in occasione dell’intervallo della sfida di Champions contro il Liverpool. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nervosismo e frustrazione per il PSG nel confronto d'andata degli ottavi di Champions contro il Liverpool. Proteste feroci per la squadra francese all'intervallo contro l'arbitro italiano Davide Massa. Luis Campos, popolare dirigente della formazione della Tour Eiffel ha inveito contro il direttore di gara alzando la voce nel tunnel degli spogliatoi, facendo riferimento soprattutto ad un episodio controverso, ovvero il presunto mancato rosso e calcio di rigore per l'intervento di Konaté su Barcola.

Cosa è successo nell'intervallo di PSG-Liverpool

Dopo un primo tempo a tratti dominato, atmosfera incandescente mentre PSG e Liverpool si recavano nei rispettivi spogliatoi per riorganizzare le idee. Luis Campos, consulente sportivo del PSG, ha urlato ripetutamente all'indirizzo del direttore di gara e dei suoi collaboratori: "È un cartellino rosso o un rigore in qualsiasi partita di calcio". Un modo di esternare la sua rabbia per un episodio che a suo dire ha penalizzato il PSG. Ci hanno pensato poi giocatori e addetti ai lavori ad allontanare uno scatenato Campos.

Perché Campos e il PSG si sono arrabbiati con l'arbitro Massa

La rabbia del dirigente nasce da quanto accaduto al 25° del primo tempo, quando il PSG ha avuto una grande occasione. Bradley Barcola, spina nel fianco della difesa del Liverpool si è ritrovato quasi a tu per tu con Alisson. Fondamentale il ritorno di Konaté che con un intervento vigoroso ha messo fuorigioco l'attaccante del PSG. Una spinta sulla schiena, che per il direttore di gara italiano è stato considerato non sanzionabile con il cartellino rosso e il calcio di rigore. Grandi proteste del PSG anche per il mancato intervento del VAR. La frustrazione dei Bleus è poi esplosa a fine primo tempo.

A giocare un brutto scherzo ai parigini è stato il fatto di non essere riusciti a trovare il vantaggio nonostante un ottimo primo tempo. E pensare che il gol era arrivato grazie a Kvaratskhelia, autore di un bellissimo tiro a giro. Un'esultanza durata poco visto che la rete è stata annullata per un fuorigioco davvero millimetrico segnalata dal VAR.