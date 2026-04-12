Berardi ed Ellertsson espulsi in Genoa-Sassuolo dopo una rissa nel tunnel: la ricostruzione

È scoppiata la scintilla alla fine del primo tempo di Genoa-Sassuolo con una rissa che ha coinvolto Domenico Berardi e Mikael Ellertsson, entrambi espulsi dall'arbitro con una rissa che è scattata nel tunnel. Le squadre stavano ritornando nei rispettivi spogliatoi quando è scattato il litigio che ha coinvolto diversi giocatori: le telecamere hanno mostrato le immagini in cui sono venuti alle mani mentre rientravano proprio davanti all'arbitro Rapuano che li ha espulsi al culmine della zuffa. Nel secondo tempo le squadre ripartono in 10 contro 10.

Scoppia la rissa tra Berardi ed Ellertsson

Il primo tempo di Genoa-Sassuolo è stato piuttosto nervoso, ma nessuno si sarebbe mai aspettato di assistere a due espulsioni durante l'intervallo. L'arbitro Rapuano aveva fischiato la fine del primo tempo e le squadre si stavano dirigendo verso gli spogliatoi quando nel tunnel all'improvviso Berardi ed Ellertsson sono addirittura venuti alle mani. L'atmosfera si è scaldata in un lampo ed è scoppiata la rissa, proprio sotto gli occhi del direttore di gara e degli altri giocatori che stavano cercando di dividerli.

Impossibile evitare il cartellino rosso diretto che costringerà i giocatori a saltare il secondo tempo della partita e probabilmente anche la prossima gara. Non è ancora chiaro cosa abbia fatto scattare la lite e portare i due ad arrivare alle mani: Berardi ha cominciato a litigare con Sabelli, poi alle sue spalle è arrivato Ellertsson e la situazione è degenerata in pochissimi secondi. Probabilmente sono volate parole grosse fra le due squadre, scaturite in una rissa alla fine del primo tempo nel tunnel, sotto gli occhi dell'arbitro che ha sanzionato i due giocatori con un rosso per condotta violenta.