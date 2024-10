Champions League oggi in TV, dove vedere Juventus-Stoccarda e Milan-Club Brugge: orari e diretta delle partite

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Ritorna la Champions League dopo la pausa per le Nazionali e la ripresa del campionato. In campo questa sera, martedì 22 ottobre anche due italiane: la Juventus impegnata contro lo Stoccarda allo JStadium di Torino e il Milan che a San Siro ospita i belgi del Bruges. I rossoneri scendono in campo alle 18:45, mentre i bianconeri alle 21:00. Entrambe le partite sono trasmesse in esclusiva per abbonati su Sky.

La Juventus si presenta davanti al proprio pubblico forte dei due successi nelle prime due uscite in Champions League che l'hanno proiettata tra le prime 8 nella classifica unica della prima fase a campionato. La squadra di Thiago Motta è uscita indenne dal debutto interno contro il PSV e dalla trasferta di Lipsia affrontata in 10 contro 11. Ora l'esame tedesco contro lo Stoccarda che fin qui ha racimolato solo un punto, con la sconfitta contro il Real e il pareggio interno con lo Sparta Praga.

Situazione diametralmente opposta per il Milan di Fonseca che ha subito due scottanti sconfitte nelle prime due gare europee e non può più permettersi ulteriori passi falsi. I rossoneri sono usciti da San Siro a testa china nel debutto contro il Liverpool e anche nella trasferta di Leverkusen è arrivato un altro KO: zero punti in classifica, contro il Club Brugge si pretende un pronto riscatto. Qui il programma completo della terza giornata.

Champions League, le partite di oggi: gli orari TV

Il programma della Champions League du oggi, martedì 22 ottobre nella sua completezza: 9 partite su due slot orari, 18:45 e 21:00.

Milan-Bruges, ore 18:45 (Sky Sport Uno 201, Sky Sport 4K, Sky Sport 252)

Monaco-Stella Rossa, ore 18:45 (Sky Sport 253)

Arsenal-Shakhtar Donetsk, ore 21 (Sky Sport 255)

Aston Villa-Bologna, ore 21 (Sky Sport Calcio 202, Sky Sport 253)

Girona-Slovan Bratislava, ore 21 (Sky Sport 258)

Juventus-Stoccarda, ore 21 (Sky Sport Uno 201, Sky Sport 4K, Sky Sport 252)

PSG-PSV Eindhoven, ore 21 (Sky Sport 256)

Real Madrid-Borussia Dortmund, ore 21 (Sky Sport 254)

Sturm Graz-Sporting Lisbona, ore 21 (Sky Sport 257)



Juventus-Stoccarda in Champions League, dove vederla in TV e streaming

La Juventus di Thiago Motta scende in campo questa sera alle 21:00. Appuntamento allo JStadium di fronte al proprio pubblico per superare anche l'ostacolo Stoccarda e mette una seria ipoteca al passaggio del turno, nel campionato unico dell nuova Champions Leahue. Match che si può seguire in esclusiva su Sky per i soli abbonati in TV e in streaming attraverso l'app SkyGo oppure sfruttando il servizio on demand di NOW.

Dove vedere Milan-Club Brugge di Champions in TV e streaming

Anche il Milan è su Sky per gli abbonati della piattaforma a pagamento che possono seguire Milan-Club Brugge sia in TV sia in live streaming con l'app SkyGo oppure su NOW. Attenzion però all'orario di inizio della partita degli uomini di Fonseca in programma alle 18:45.