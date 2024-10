video suggerito

La Juve crolla in casa con lo Stoccarda: salvata dal VAR e Perin, viene punita nel finale da Toure La Juventus esce malissimo dalla sfida interna contro lo Stoccarda che passa nel recupero con l’atalantino El Bilal Toure. Ma nei 90 minuti sono i tedeschi ad aver sfiorato il gol più volte: prima il palo, poi il VAR, infine Perin – che para il rigore – avevano illuso al pareggio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

La Juventus non riesce ad uscire indenne dallo JStadium di fronte a uno scatenato Stoccarda che passa 0-1. Dopo un primo tempo anonimo, caratterizzato dal palo dei tedeschi lo Stoccarda fa ancora tremare i tifosi di casa a inizio ripresa quando Undav segna ma il VAR annulla tutto per un controllo iniziale di mano. E si ripetono a fine gara su calcio di rigore, sventato da un grande Perin. Fino al guizzo nel finale di El Bilal Toure, di proprietà dell'Atalanta, che fredda i bianconeri – in 10 – in pieno recupero.

Juve imballata, Stoccarda vicino al gol: palo interno

La Juventus deve fare a meno subito di Douglas Luiz col brasiliano che alza bandiera bianca nel riscaldamento pre partita costringendo Thiago Motta al cambio improvviso, optando in mediana per Thuram nel tentativo di arginare il gioco dello Stoccarda. Una scelta obbligata che non fornisce però l'effetto sperato con i bianconeri in balìa dei tedeschi per una buona mezz'ora, senza mai farsi vedere nell'area avversaria. Si fa più vivace invece proprio lo Stoccarda che al 29′ ha l'occasione più ghiotta per sbloccare il tabellino: Ermedin Demirovic supera Perin ma incredibilmente manda il pallone contro il palo di destra, sulla parte interna. Classica scossa che però non scuote la Juve che continua a giocare sotto ritmo permettendo spazi e fraseggi agli avversari che, pur meritando, non trovano la via del gol.

Nella ripresa il VAR e Perin illudono, Toure punisce

La ripresa inizia nel peggiore dei modi per la Juventus che resta quasi disarmante di fronte allo Stoccarda che insiste in attacco fino a trovare al vantaggio meritato: ci pensa Undav a gelare lo JStadium sul primo palo di Perin per l'1-0 che però dura pochissimi istanti. Il VAR annulla tutto per un controllo con la mano da parte dell'attaccante dei tedeschi e tabellino che ritorna sullo 0-0. Motta prova a rivoluzionare la squadra, cambiando tre uomini in contemporanea ma l'inerzia resta la stessa, a favore dei tedeschi, per poi togliere prima del finale anche un deludente Vlahovic per la stellina Adzic.

Nel finale lo Stoccarda cala di ritmo, la Juventus resta in partita anche se non è mai pericolosa in area tedesca. Una sterilità che dura da inizio match con statistiche ai limiti dell'imbarazzo (1 solo tiro nello specchio avversario, contro i 9 dello Stoccarda). E quando il VAR concede il rigore (con espulsione di Danilo) ci pensa un immenso Perin a tenere su il muro bianconero. Ma alla fine passa lo Stoccarda, ai domo: ed è l'atalantino El Bilal Toure a siglare nel recupero la rete decisiva dell'1-0.