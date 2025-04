video suggerito

Borussia Dortmund-Barcellona, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Borussia Dortmund-Barcellona è la sfida valida per il ritorno dei quarti di Champions. La partita tra la squadra di Kovac e quella di Flick si giocherà oggi, martedì 15 aprile, al Westfalenstadion con calcio d’inizio alle ore 21:00. Qui tutte le informazioni su dove vederla in diretta tv e streaming e sulle formazioni. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Borussia Dortmund-Barcellona è la sfida valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions. La partita tra la squadra allenata da Kovac e quella di Flick si giocherà oggi, martedì 15 aprile, al Westfalenstadion (o Signal Iduna Park) di Dortmund con calcio d'inizio alle ore 21:00. I tedeschi saranno chiamati a un'autentica impresa per ribaltare il pesantissimo 4-0 dell'andata rifilato dai catalani ai gialloneri. Il Borussia per la partita di ritorno contro i blagurana potrebbe anche fare a meno dell'ex juventino Emre Can ma le scelte di formazione sono ancora top secret.

I tedeschi arrivano a questa sfida dopo aver pareggiato 2-2 il big match di Bundesliga contro il Bayern Monaco di Kompany restano a -6 dal quarto posto Champions. Dall'altra parte invece il Barcellona è reduce dalla vittoria di misura in casa del Leganes che consente ai catalani di restare al primo posto in Liga a +4 dal Real Madrid secondo che ha vinto in casa dell'Alaves con lo stesso punteggio. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e sulle probabili formazioni che manderanno in campo i due allenatori.

Partita: Borussia Dortmund-Barcellona

Quando: martedì 15 aprile 2025

Orario: 21:00

Dove: Villa Park, Birmingham

Diretta TV: Sky Sport (253)

Diretta streaming: SkyGo

Competizione: Champions League, ritorno dei quarti di finale

Dove vedere Borussia Dortmund-Barcellona in diretta TV: non sarà trasmessa in chiaro

Borussia Dortmund-Barcellona sarà trasmessa in diretta tv per gli abbonati alla piattaforma satellitare di Sky ai canali Sky Sport Max (205), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). La partita non sarà trasmessa in chiaro sul digitale terrestre.

Borussia Dortmund-Barcellona: dove vederla in diretta streaming

Il ritorno del Signal Iduna Park sarà visibile anche in diretta streaming sia su NOW che utilizzando Sky Go, l'app di Sky disponibile su dispositivi mobili. Servizio quest'ultimo garantito solo ai possessori di un regolare abbonamento.

Borussia Dortmund-Barcellona: le probabili formazioni

Kovac potrebbe affidarsi ad Adeyemi, Brandt e Beier alle spalle di Guirassy in attacco nel 4-2-3-1 di partenza. Dall'altra parte il Barcellona risponde con un modulo a specchio caratterizzato dalla presenza del tridente offensivo composto da Yamal, Fermin Lopez e Raphinha dietro all'unica punta Lewandowski.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Emre Can, Schlotterbeck, Bensebaini; Nmecha, Chukwuemeka; Adeyemi, Brandt, Beier; Guirassy. All. Kovac.

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny: Koundé, Araujo, Cubarsí, Gerard Martin; De Jong, Pedri; Yamal, Fermin Lopez, Raphinha; Lewandowski. All. Flick.