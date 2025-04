video suggerito

Perin ha introdotto Paredes nella chat del poker dopo Napoli-Juve 5-1: i messaggi alle 2 di notte Al tavolo da poker era seduto anche Paredes, introdotto dal compagno di squadra Perin nella notte dopo la sconfitta della Juventus in casa del Napoli del 13 gennaio 2023.

A cura di Ada Cotugno

Il caso scommesse che ha travolto il calcio italiano si arricchisce di dettagli grazie alle carte dell'inchiesta della Procura di Milano che tracciano un quadro della situazione a dir poco allarmante. La vicenda coinvolge diversi giocatori del nostro campionato, con Nicolò Fagioli che reclutava nuovi clienti per i siti illegali in cambio di bonus e di un alleggerimento del debito che aveva accumulato. Non era l'unico perché tra i più assidui c'erano anche Tonali, McKennie, Ricci, Zaniolo e Perin che aveva introdotto al tavolo da poker anche Leandro Paredes in una circostanza molto particolare.

L'argentino si era unito per la prima volta al gioco con alcuni dei suoi compagni di squadra nella notte dopo la sconfitta della Juve per 5-1 in casa del Napoli, come riportato da Repubblica. Nonostante il risultato estremamente negativo e la partita delicata alle 2:16 del mattino erano tutti riuniti per giocare, presi da un mondo che li ha completamente risucchiati e dalle scommesse illegali di cui non potevano più fare a meno.

Paredes al tavolo di poker dopo la sconfitta della Juve

Lo spaccato tracciato dalle carte della Procura è impietoso e lascia allibiti. Tra gli esempi più tristi c'è la storia con la quale Paredes è stato introdotto per la prima volta al tavolo del poker. I giocatori abituali erano Tonali, Fagioli, Perin, McKennie, Ricci e Zaniolo che però spesso era lasciato fuori da tutto perché considerato un pessimo giocatore, tanto da spingere i suoi colleghi a creare un gruppo dal nome "Poker senza Zaniolo" in cui si organizzavano le partite. La posta in palio era di centinaia di migliaia di euro ed è stato Perin a fa entrare il suo compagno di squadra in questo mondo, anche se ha chiarito di non aver partecipato alle scommesse in nessun modo.

La Juventus aveva appena perso in casa del Napoli per 5-1 nella partita giocata il 13 gennaio 2023, una sconfitta deludente per tutti i giocatori. L'argentino aveva giocato il secondo tempo, ma non sembrava particolarmente amareggiato dal risultato, tanto che alle 2:16 ha cominciato a giocare a poker: è quella l'ora in cui il portiere bianconero lo ha introdotto a tutti gli altri: "È un nuovo giocatore: Leandro Paredes. Diciamo che ha già vinto tanto sportivamente parlando… Quindi può perdere a poker". I partecipanti ridono, anche se in ballo ci sono tanti soldi che girano all'interno di un sistema completamente illegale.