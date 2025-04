Perin pubblica una frase criptica: il possibile riferimento a Thiago Motta scatena i tifosi della Juve

video suggerito

Mattia Perin scatena i tifosi della Juventus dopo una frase pubblicata sul suo account Instagram. Per alcuni sostenitori bianconeri sembra una risposta a distanza a Thiago Motta.

A cura di Fabrizio Rinelli

Tra la Juventus e Thiago Motta non è ancora finita. Alla Continassa l'esonero del tecnico resta ancora un mistero. Non tanto per i numeri e i risultati dei bianconeri sotto la gestione del tecnico italo-brasiliano, quanto per le mancate reazioni dello spogliatoio al suo addio. L'allenatore, intervistato dal Corriere della Sera, ha rotto il silenzio per la prima volta dopo essere stato sollevato dall'incarico dalla Vecchia Signora e ha risposto anche a questo quesito: "Chi dice che io avevo lo spogliatoio contro è un bugiardo – ha detto -. Sono cose inaccettabili, non è vero".

Dopo l'addio di Massimiliano Allegri tutti i giocatori della Juventus avevano salutato con un messaggio l'allenatore livornese mentre in questo caso solo Bremer e Mbangula hanno pubblicato un post sui social per Motta. Il tecnico ha parlato di obiettivo quarto posto come primario per la Juventus in questa stagione. Frasi che per qualcuno suonano un po' strane. Poche ore dopo la pubblicazione dell'intervista, Mattia Perin, secondo portiere della Juventus, ha pubblicato un messaggio criptico sui social scatenando i tifosi che pensano sia proprio una risposta a Motta.

Chiaramente non si può dire che l'estremo difensore bianconero abbia pubblicato quella frase per rispondere a Thiago Motta né che abbia in qualche modo nominato l'allenatore, ma sui social i sostenitori bianconeri hanno pensato che il riferimento fosse proprio lui. "Faber est suae quisque fortunae". (Ciascuno è artefice della propria sorte)". Si legge queste sull'account ufficiale di Perin che peraltro è stato uno dei giocatori maggiormente coinvolti nei festeggiamenti con Tudor dopo la prima vittoria della sua Juve contro il Genoa una settimana fa.

Thiago Motta e Perin in conferenza stampa.

Le parole di Thiago Motta sul progetto Juve basato sul quarto posto Champions

Thiago Motta nella sua intervista aveva parlato di una stagione storta contrassegnata dai tanti infortuni che hanno danneggiato una squadra che era già quasi del tutto nuova. "È difficile fare un'analisi, essendo così vicini a quello che è successo – aveva ancora aggiunto Motta -. Sicuramente sono deluso perché non è andata come speravamo, soprattutto in Coppa Italia e Champions. Però non sono d'accordo quando sento parlare di fallimento: il nostro lavoro è stato interrotto quando eravamo a un punto dal quarto posto che era, a inizio stagione, l'obiettivo prioritario".