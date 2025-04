Aranburu vince al Giro dei Paesi Baschi ma è squalificato dal VAR: ha utilizzato una scorciatoia

video suggerito

Beffa atroce per Alex Aranburu che si è aggiudicato in solitaria la terza tappa del Giro dei Paesi Baschi 2025: mani al cielo, volto felice e la gloria di aver preceduto tutti al traguardo di Beasain, con il volto stravolto dallo sforzo e il cuore che batteva forte per celebrare uno dei suoi più grandi trionfi in carriera, tra le strade di casa. Tuttavia, la gioia è durata pochissimo: le immagini successive hanno emesso un verdetto amarissimo, con il corridore della Cofidis che è stato squalificato dalla giuria dopo aver rivisto le immagini al monitor. Il motivo? Nel tratto finale, non ha superato correttamente una rotonda e così il francese Romain Gregoire (Groupama-FDJ) è stato dichiarato vincitore.

L'errore fatale di Aranburu: il VAR lo inchioda, traiettoria non consentita

Le immagini non hanno lasciato scampo ad Alex Aranburu immortalato nel momento in cui sbaglia la traiettoria. Il ciclista spagnolo non lo ha fatto apposta e c'è anche chi si è indignato per una segnalazione approssimativa e maldestra che non solo ha permesso al ciclista comunque di passare ma che non ha indicato per tempo il percorso corretto. Tuttavia, il VAR con cui la giuria ha revisionato l'ultimo tratto della 3a tappa è stato decisivo: Aranburu che stava precedendo di qualche metro i suoi avversari ha tirato dritto sulla rotatoria mentre tutti gli altri hanno seguito la curva del tracciato. Tanto è bastato per far scattare la squalifica e togliergli la vittoria.

L'amarezza di Aranburu, vittoria al secondo, Romain Gregoire

Per Aranburu, professionista dal 2016 si sarebbe trattato di un successo importantissimo, replicando quello della tappa vinta nel 2021 sempre ai Paesi Baschi, in una carriera avara di successi. Ci aveva provato, in una frazione difficile e montuosa quando a 2 chilometri dal traguardo ha provato a dare lo scatto decisivo, senza più voltarsi per trionfare sulle case di casa. Poi l'amaro verdetto finale che ha rimescolato le carte del podio: Grégoire promosso al primo posto, Schachmann al secondo (conservando la maglia gialla di leader) e Almeida al terzo.