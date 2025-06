Christian Kornum squalificato due anni dall’UCI per doping: ha utilizzato la “pillola per lo studio”

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Per il giovanissimo talento del ciclismo danese, Christian Kornum, si preannuncia un lunghissimo periodo buio: il classe 2003 resterà appiedato per i prossimi due anni a seguito della squalifica da parte dell'UCI che ha effettuato analisi e controanalisi confermando l'utilizzo di doping. A nulla è valso il tentativo estremo per difendersi da ogni colpa di frode: Kornum infatti aveva assunto qualche giorno prima dei campionati nazionali danesi under 23 (dove ha conquistato l'argento) il Ritalin, un farmaco utilizzato per aumentare la concentrazione e più comunemente conosciuto come la "pillola per lo studio".

Che cos'è il Ritalin, la "pillola per lo studio": crea iperattività cerebrale

Il ventunenne danese è risultato positivo al metilfenidato, una sostanza inserita nell'elenco vietato della Wada e dell'UCI: il farmaco non aumenta le prestazioni fisiche e non interagisce con i valori del sangue o dei muscoli, bensì funziona direttamente su specifiche parti cerebrali, creando iperattività del cervello. Kornum lo ha assunto attraverso il Ritalin, un prodotto farmaceutico che viene utilizzato in medicina per combattere il disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) aiutando a migliorare l'attenzione, la concentrazione e a ridurre l'impulsività. Pastiglie che proprio per questi effetti vengono da sempre utilizzate in modo massiccio dagli universitari e sono più comunemente conosciute come le pillole "per lo studio".

Cos'è successo a Kornum, le pillole fornite dai compagni di Università

Kornum, che corre per la Aalborg-Sparekassen Danmark, ha ammesso di aver assunto il Ritalin di fronte ai risultati effettuati al controllo antidoping. Il giovane talento danese ha detto di averlo preso proprio il giorno prima del campionato danese, dove poi nella categoria under 23 si è classificato al 2° posto conquistando la medaglia d'argento (ora revocata). Il tutto semplicemente perché stava lavorando a un compito con altri studenti di un corso universitario. A Kornum sono state offerte le compresse di Ritalin da un suo compagno di studi senza sapere che il prodotto fosse nella lista antidoping. Durante il test antidoping del giorno successivo, è risultato positivo ed è incappato nella squalifica.

Perché Kornum è stato squalificato pur non avendo ingerito il farmaco intenzionalmente

Kornum, nella sua tesi difensiva, ha anche sottolineato di non aver mai ricevuto una formazione sul doping ma a nulla è valso per evitare la durissima sanzione nei suoi confronti. L'Autorità Doping Danese, in accordo con l'UCI, ha stabilito che l'assunzione della sostanza vietata non è stata intenzionale ma che è sempre responsabilità del singolo atleta assicurarsi che nessuna sostanza proibita entri nel suo corpo. La sanzione finale è stata così per una sospensione di due anni, retroattiva, iniziata lo scorso 4 luglio 2024: Kornum potrà tornare in gruppo solamente a partire dal prossimo luglio 2026.