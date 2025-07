video suggerito

Mads Pedersen sbaglia totalmente traiettoria e investe in pieno un bambino: l'impatto è spaventoso Durante la cronometro per i Campionati nazionali di ciclismo in Danimarca, Mads Pedersen ha vinto la medaglia d'oro malgrado un incredibile incidente: uscito da una curva a tutta velocità ha falciato un bambino sulla ciclabile. Alla fine, un enorme spavento ma nulla più: dopo il successo ha regalato al ragazzino casco e maglietta.

A cura di Alessio Pediglieri

Anche ai migliori è concesso di sbagliare ma quanto accaduto a Mads Pedersen durante la prova a cronometro che valeva il titolo di Campione di Danimarca avrebbe potuto avere conseguenze a dir poco drammatiche. Il campione della Lidl-Trek uscendo da una curva in piena velocità ha sbagliato traiettoria, finendo sulla ciclabile e trovandosi di fronte un ragazzino: l'impatto è stato spaventoso, con il bambino schiantatosi a terra mentre solo per pura casualità Pedersen non è stato disarcionato, proseguendo la propria gara conclusasi con la conquista del titolo nazionale.

Pedersen campione danese a cronometro, con brivido

Nel fine settimana si sono svolti i vari Assoluti nazionali di ciclismo in giro per l'Europa, ulteriore prologo all'imminente Tour che scatterà il 5 luglio. Tutte le categorie in strada, dagli juniores ai professionisti con le prove d'elite, maschili e femminili, sia in linea sia a cronometro, per un weekend all'insegna delle emozioni e delle sorprese. Tra le Nazioni impegnate anche la Danimarca dove Mads Pedersen, già dominatore degli sprint al Giro, ha tenuto fede ai pronostici laureandosi campione nazionale in cronometro, malgrado un incidente clamoroso che poteva finire in tragedia.

Cos'è accaduto durante la crono: Pedersen sbaglia, scontro inevitabile

All'uscita di una curva verso sinistra Mads Pedersen a tutta velocità ha allargato eccessivamente il proprio raggio, finendo sulla pista ciclabile a bordo strada dove era presente il pubblico, tra cui un giovane ragazzo che si è visto investire all'improvviso dal ciclista. Uno scontro violentissimo con il bambino catapultato sull'asfalto, investito dalla bici lanciata come un proiettile: per Pedersen le conseguenze sono state irrilevanti, andando a vincere la medaglia d'oro malgrado tutto, così come per il ragazzo che si è ben presto ristabilito.

L'omaggio finale di Pedersen al bimbo: regalati casco e maglia

Uno spavento che si è concluso nel migliore dei modi per il giovanissimo tifoso di cui Pedersen non si è dimenticato una volta tagliato il traguardo. Il campione danese lo ha cercato e trovato e, dopo essersi assicurato delle sue buone condizioni, lo ha ripagato dalla disavventura donandogli il proprio casco e la sua maglia da campione di Danimarca.