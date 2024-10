Atalanta-Celtic, dove vederla in TV e streaming: orario e probabili formazioni

video suggerito

Atalanta e Celtic Glasgow si affrontano oggi a Bergamo in una partita valida per la 3ª giornata del girone di Champions League 2024-2025. Il match tra i nerazzurri e gli scozzesi inizierà alle ore 18:45 di questo mercoledì 23 ottobre. L'incontro è particolarmente importante. Perché l'Atalanta è imbattuta, ha 4 punti, e vuole allungare la sua serie utile contro il Celtic, che invece ha ottenuto un successo fragoroso e una sconfitta altrettanto pesante.

In Europa l'Atalanta sogna sempre in grande. Quattro anni fa sfiorò la semifinale di Champions, lo scorso maggio ha vinto l'Europa League, battendo per 3-0 il Bayer Leverkusen. In questa Champions League i nerazzurri hanno pareggiato 0-0 con l'Arsenal, con tanti rimpianti per il rigore fallito da Retegui, e poi hanno battuto 3-0 lo Shakhtar Donetsk. Quindi 4 punti, come Inter e Manchester City e davanti a Real Madrid e Bayern Monaco, il Celtic è l'occasione per continuare a volare in classifica.

Il Celtic è una squadra storica, ha vinto valanghe di titoli in patria e la Coppa dei Campioni negli anni '60, ma non è più la squadra di un tempo, che però ha un eccellente allenatore (Brendan Rodgers) e una sfilza di buoni calciatori. Rodgers è partito bene, vincendo 5-1 con lo Slovan Bratislava, ma poi ha perso 7-1 in casa del Borussia Dortmund ed è tornato pesantemente sulla terra.

Gasperini dovrebbe cambiare molto poco. La partita è molto importante, la vittoria è necessaria. Dunque Retegui, Lookman e de Ketelaere il tridente dell'Atalanta, con Zaniolo e Samardzic pronti a subentrare. Gli esterni saranno Bellanova e Zappacosta. In porta Carnesecchi. Nel Celtic il giocatore più noto è senz'altro il portiere Schmeichel, figlio d'arte e numero uno del Leicester campione della Premier League otto anni fa.

Partita: Atalanta-Celtic

Dove: Gewiss Stadium, Bergamo

Quando: mercoledì 23 ottobre 2024

Orario: 18:45

Diretta TV: Sky

Diretta Streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Champions League, 3ª giornata

A che ora e dove vedere Atalanta-Celtic in diretta TV: la partita non è in chiaro

L'incontro del Gewiss Stadium prenderà il via alle 18:45 e si potrà seguire in diretta solo su Sky, che detiene i diritti TV in esclusiva dell'incontro. Atalanta-Celtic sarà trasmessa sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 252 (Sky Sport), oltre che su Sky Sport 4K. Telecronaca di Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

Champions League, Atalanta-Celtic dove vederla in diretta streaming

Atalanta-Celtic, partita valida per la 3ª giornata di Champions si potrà seguire naturalmente anche in diretta streaming, potranno farlo gli abbonati di NOW e quelli di Sky, quest'ultimi con Sky Go.

Le probabili formazioni ufficiali di Atalanta-Celtic

Titolarissimi per Gasperini che a metà campo conferma Pasalic e Ederson. In avanti il tridente formato da Retegui, Lookman e de Ketelaere. 4-3-3 per il Celtic che in avanti dovrebbe schierare i giapponesi Maede e Furuhashi.

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; De Roon, Hien, Kolasinac; Bellanova, Pasalic, Ederson, Zappacosta; Lookman, De Ketelaere; Retegui. Allenatore: Gasperini.

Celtic (4-3-3): Schmeichel; Johnston, Trusty, Scales, Taylor; Engels, McGregor, Bernardo; Kuhn, Maeda, Furuhashi. All. Rodgers

Pronostico Atalanta-Celtic: chi vince la partita di Champions League

I bookmakers vedono praticamente scontata questa partita. L'Atalanta è favoritissima. La quota dell'1 è molto bassa e oscilla tra 1.41 e 1.46. Quella del pareggio supera i 5. Mentre la vittoria del Celtic va tra la quota di 6 e 7, molto alta in generale e ancora di più se si considera che questa è una sfida di Champions League.

Atalanta e Celtic non si sono mai affrontate in un incontro internazionale. Questo è il primo precedente in assoluto, dunque una prima volta al Gewiss Stadium dove, però, tornano a sfidarsi una squadra italiana e il Celtic. Ben 29 i precedenti con le squadre italiane: 7 successi del Celtic, 9 pareggi e 13 i successi italiani. Il precedente più celebre è la finale di Coppa dei Campioni del 1967, vinta 2-1 dal Celtic sull'Inter. Le ultime sfide sono datate 2020-2021 con due vittorie su due del Milan nella fase a gironi dell'Europa League.