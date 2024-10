video suggerito

Atalanta a valanga contro lo Shakhtar in Champions: 3-0 senza storia e prima vittoria per la Dea L'Atalanta batte 3-0 lo Shakhtar Donetsk nella seconda giornata del girone unico della nuova Champions League: i gol di Dijmsiti, Lookman e Bellanova suggellano il successo degli uomini di Gasperini.

A cura di Michele Mazzeo

Prima vittoria nella nuova Champions League per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini che nel match della seconda giornata del girone unico sul campo neutro di Gelsenkirchen batte con un netto 3-0 gli ucraini dello Shakhtar Donetsk (che al debutto aveva strappato uno 0-0 in casa del Bologna) e si porta così a quattro punti in classifica dopo il pareggio nella partita d'esordio contro l'Arsenal.

Un successo arrivato al termine di un incontro che ha visto la Dea dominare dal primo all'ultimo minuto e suggellare la propria superiorità con le reti Dijmsiti e Lookman (al primo gol nella più prestigiosa competizione europea per club) nel primo tempo e la marcatura di Bellanova arrivata in avvio di ripresa al termine di un'azione diventata il marchio di fabbrica dei nerazzurri e del suo allenatore, vale a dire con l'esterno di destra che va ricevere il cross dell'esterno che presidia la fascia opposta (in questo caso Zappacosta).

Uno 0-3 senza storia dunque che per ciò che si è visto in campo sembra stare addirittura stretto ai bergamaschi che, oltre a quelle che hanno portato ai gol, ha creato tantissime occasioni da rete costringendo ad una gara esclusivamente difensiva gli avversari (18 tiri a 5 recita il tabellino finale del match) che solo dopo aver subito il tris ha provato ad imbastire qualche azione offensiva senza però mai impensierire Carnesecchi. Positiva anche la prova di Lazar Samardzic protagonista di otto dribbling riusciti e della creazione di ben sei occasioni da gol (suo l'assist per la rete di Lookman): come sottolinea Opta infatti nessun calciatore negli ultimi cinque anni era riuscito ad avere un rendimento offensivo coì impattante in un match di Champions League, l'ultimo era stato Lionel Messi contro l'Inter nell'ottobre del 2019. Unica nota negativa per l'Atalanta e per Gian Piero Gasperini arriva da Dijmsiti costretto a lasciare il campo all'intervallo a causa di un problema fisico.

Prossimo appuntamento europeo per i nerazzurri fissato per il prossimo 23 ottobre (calcio d'inizio alle 18:45) quando a Bergamo arriverà il Celtic Glasgow per il match della terza giornata del girone unico della nuova Champions League che la Dea sembra aver approcciato molto meglio rispetto a quanto fatto in Serie A dove nei primi sei turni ha collezionato soltanto due vittorie.