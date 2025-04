video suggerito

L'Atalanta piazza una vittoria da Champions in casa del Milan: l'Europa si allontana per i rossoneri L'Atalanta vince in casa Milan grazie ad un gol di Ederson. 1-0 per la squadra nerazzurra che sorride in chiave Champions, e spegne i sogni europei dei rossoneri.

A cura di Marco Beltrami

L’Atalanta esce da San Siro con tre punti pesantissimi. Niente da fare per il Milan che nonostante una prestazione senza infamia e senza lode torna a casa senza punti. Decisiva la rete della ripresa di Ederson, al termine di una splendida azione manovrata. Un ko che sembra spegnere quasi definitivamente i sogni Champions dei rossoneri che perdono terreno anche dalla zona Europa. Sorride Gasperini, che allunga nuovamente sul Bologna.

L'Atalanta espugna il campo del Milan, decisivo Ederson

Un match cresciuto alla distanza quello tra Milan e Atalanta, con poche emozioni nel primo tempo. Entrambe le squadre hanno poi aumentato i giri nella seconda frazione, con i padroni di casa che hanno sfiorato il vantaggio con Jovic. Atalanta sorniona e brava ad aspettare il momento giusto per affondare il colpo. E così è stato quando una perfetta ripartenza si è conclusa con la deviazione vincente di Ederson: bravo il brasiliano a leggere l'azione e approfittare di un'autostrada concessagli dal Milan nella zona centrale del campo.

Una rete che ha tagliato le gambe alla formazione di Conceiçao che da lì in poi non è più riuscita a rendersi realmente pericolosa dalle parti di Carnesecchi che ha vissuto minuti tranquilli. Al contrario l'Atalanta ha preso il pallino del gioco controllando il gioco e gestendo senza patemi. A poco sono serviti anche i cambi del mister portoghese che ha lanciato anche Joao Feliz e Gimenez. La differenza in avanti non si è vista più di tanto. Si è dovuto ben disimpegnare invece Maignan per negare il 2-0 a Lookman

Milan sempre più lontano dalla zona Champions

La classifica ora parla chiaro, con l’Atalanta sempre terza ma con 4 punti di vantaggio sul Bologna e 5 sulla Juventus che ha però una partita in meno. Milan addirittura 9 e a meno 6 dal sesto posto occupato dalla Roma, ultima candidata alla qualificazione alle coppe. La Champions per la formazione rossonera dista ora 9 punti. Servirebbe un miracolo.