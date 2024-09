L’Atalanta non va oltre lo 0-0 contro l’Arsenal alla prima in Champions: Retegui sbaglia un rigore

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Atalanta non va oltre lo 0-0 all'esordio stagionale in Champions contro l'Arsenal. La squadra di Gasperini costruisce tanto soprattutto nel secondo tempo ma le due squadre sono molto ordinate in campo. L'occasione migliore capita sui piedi di Retegui che si fa parare un rigore da Raya. Di Cuadrado altre due opportunità per la Dea di passare in vantaggio ma le due conclusioni del colombiano sfiorano di poco la porta. A 20 dalla fine i Gunners sprecano un'occasione d'oro con Martinelli.

Primo tempo senza reti e povero di emozioni al Gewiss

Il primo tempo di Atalanta-Arsenal si è concluso con il punteggio di 0-0. I Gunners si sono resi pericolosi nei primi 45 minuti soprattutto con Saka. Carnesecchi respinge però bene la sua punizione e anche sulla seconda palla è perfetto il portiere della Dea. I padroni di casa crescono alla distanza e iniziano a imporsi a livello di ritmo e dominio territoriale. Il ritmo non è altissimo e le occasioni sono poche. Le due squadre sembrano molto attente a non scoprirsi temendosi l'uno con l'altra.

Nessuna grande occasione infatti, specie per l'Atalanta che ha tentato come al solito di mettere in difficoltà gli ospiti con il solito asfissiante pressing sulle fasce e per vie interne. L'occasione migliore, se vogliamo, arrivato solo attraverso un sinistro da fuori di De Ketelaere. Il trequartista belga sfrutta al meglio una grande sponda di Retegui. La palla finisce sul sinistro dell'ex Milan che però non riesce a inquadrare la porta con il suo tiro. La palla finisce di fatto lontano dalla porta con il primo tempo che si conclude 0-0.

Il rigore sbagliato da Retegui e parato da Raya.

Retegui sbaglia un rigore nel secondo tempo

Nel secondo tempo invece il ritmo sale notevolmente e le due squadre iniziano a liberarsi un po'. Al 48′ infatti gran numero di Ederson, che dribbla Thomas Partey con un tunnel sul lato sinistro dell'area di rigore e viene steso. In sala Var lungo check per verificare la posizione esatta del fallo. Alla fine viene confermata la decisione dell'arbitro: è dentro l'area. Dal dischetto si presenta Retegui che però si fa incredibilmente ipnotizzare dalla super parata di Raya bravo a respingere anche il secondo tentativo dell'attaccante azzurro con un volo sensazionale.

L'Atalanta però non si arrende nonostante l'occasione sprecata e va due volte vicina al gol con Cuadrado. Il colombiano, entrato poco dopo, si rende protagonista di due potenti e precise conclusioni che non centrano la porta di poco. Il gol però se lo divora l'Arsenal quasi al minuto 75 quando da un rilancio di Raya, Sterling pesca bene l'inserimento di Martinelli. Il brasiliano spara alto il pallone tutto solo davanti a Carnesecchi, ma la sua posizione di partenza sarebbe stata da ricontrollare.